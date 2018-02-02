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ABD'den Esed'e "Tekrar saldırıya hazırız" uyarısı!

ABD'den Esed'e "Tekrar saldırıya hazırız" uyarısı!

Üst düzey ABD'li yetkililer, Trump yönetiminin Suriye rejimine karşı, kimyasal silah kullanmasının önüne geçmek için gerektiği takdirde, tekrar askeri operasyon yapmaya hazır olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 01-02-2018 22:47 - Güncelleme: 02-02-2018 00:47

ABD, geçen yıl Nisan ayında İdlib vilayetine bağlı Han Şeyhun kasabasında düzenlenen kimyasal saldırının ardından Humus'ta rejime ait Şayrat Askeri Üssü'nü Tomahawk füzeleriyle vurmuştu.

Reuters'a konuşan yetkililer, Suriye lideri Beşar Esed'e bağlı güçlerin zaman zaman az miktarda kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini söyledi.

Gizlilik kaydıyla konuşan yetkililerden biri, "Uluslararası toplum Esad'a baskı kurmak için hızla harekete geçmezse, Suriye'nin kimyasal silahları, Suriye'nin ötesine ve hatta ABD'ye bile yayılabilir" iddiasına bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 02 Şubat 2018 01:18 bideki baris baris diye zirlayan pkk seviciler bu amerkan saldirganligina isgalciligine neden giklari cimkiyor

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