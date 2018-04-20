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ABD'den 'erken seçim' açıklaması: Endişeliyiz

ABD'den 'erken seçim' açıklaması: Endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'de OHAL altında özgür, adil ve şeffaf bir seçim yapılmasına ilişkin endişeleri olduğunu söyledi.

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Eklenme Tarihi: 20-04-2018 07:19 - Güncelleme: 20-04-2018 07:19

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de erken seçim kararıyla ilgili sorulara cevap verdi.

ŞEFFAF SEÇİM ZOR: Nauert, OHAL'in iki yıla yakın bir süredir yürürlükte olduğuna değinerek, "Olağanüstü hal yürürlükteyken, Türk yasalarıyla ve ayrıca Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleriyle uyumlu bir tarzda, özgür, adil ve şeffaf bir seçim düzenlemek zor, bunun farkındayız" dedi.

ENDİŞELERİMİZ VAR: Süreci çok yakından izlediklerini belirten Nauert, "Bu tür bir olağanüstü hal döneminde seçim düzenleme kabiliyetleri hakkında endişelerimiz var. Elbette özgür ve adil seçimler görmek isteriz ama burada bir endişe var" diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Farabi 20 Nisan 2018 08:11 Endiseleri varmis!!! Sana ne ulan Turkiye deki secimlerden.Sen kendi ulkende bos yere vurdurttugun siyahilerin derdiyle ilgilen once.

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