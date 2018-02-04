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ABD'den, düşürülen Rus uçağı açıklaması

ABD'den, düşürülen Rus uçağı açıklaması

Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi silahları sağlamadıklarını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Rus savaş uçağı Su-25’in MANPAD’dan vurulduğu haberini değerlendireceklerini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2018 01:04 - Güncelleme: 04-02-2018 01:04

ABD’nin Suriye’deki partnerlerle birlikte DEAŞ'a karşı mücadeleye odaklandığını dile getiren Pahon, “ABD, Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi hiçbir silah sağlamadı ve gelecekte de bunu yapma niyetinde değil” dedi.
 
ABD’nin operasyonlarının coğrafi olarak Suriye’nin doğusundaki DEAŞ'a karşı devam eden savaşa odaklandığını kaydeden Pahon, İdlib’de Rus savaş uçağının MANPAD ile düşürüldüğü haberleriyle ilgili olarak, “Koalisyondaki partnerlerimizin güvenliğini sağlamak için bu tür açıklamaların geçerliliğini değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.

AYNI TEKERLEME: BİZ DEAŞ'A ODAKLANIYORUZ

Pentagon'un, düşürülen Rus uçağıyla ilgili açıklamasında "biz DEAŞ'la mücadeleye odaklanıyoruz" ifadesini kullanması dikkat çekti.

Suriyeli muhalifler Rus uçağını mı düşürdü?

 Pentagon, terör örgütü PKK/PYD'ye verilen 4 bin TIR silahla ilgilideğerlendirmelerinde de "biz DEAŞ'la mücadeleye odaklandık" açıklamaları yapmaya devam ediyor.

Öte yandan ABD, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatını değerlendirirken de"DEAŞ'la mücadeleye odaklanın" ifadesini sık sık kullanıyor.

RUSYA ABD'Yİ UYARMIŞTI

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ocak ayı başlarında yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki muhaliflere silah verilmesinin önündeki kısıtlamaları kaldırması halinde taşınabilir 'hava savunma füzeleri'nin (MANPAD) teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek Pentagon'u uyarmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • küskün 04 Şubat 2018 01:16 surıyede daişmi kaldı ki artık gerçi daiş pkk ypg aynı pısliklere hizmet ediyo aynı hepside aynı olmasa rakkada kamyona bindirip çıkarmazlardı birbirlerinin düsmanı olsalar reel olarak orada daişlileri vurmaları gerekirdi hepsi abd nın planladıgı bir oyun zaten ypg üst düzey yönetilcileeinden öten leride bunu dogruladı biz abd ne n planladıgı tiyatroyu oynadık tek kursun atmadan rakkayı aldık dedi birde yazdıklarımı nıye hiç yorumlarımı yayınlamıyorsunuz bak küsüyorum ama

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