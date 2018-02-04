ABD’nin Suriye’deki partnerlerle birlikte DEAŞ'a karşı mücadeleye odaklandığını dile getiren Pahon, “ABD, Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi hiçbir silah sağlamadı ve gelecekte de bunu yapma niyetinde değil” dedi.
ABD’nin operasyonlarının coğrafi olarak Suriye’nin doğusundaki DEAŞ'a karşı devam eden savaşa odaklandığını kaydeden Pahon, İdlib’de Rus savaş uçağının MANPAD ile düşürüldüğü haberleriyle ilgili olarak, “Koalisyondaki partnerlerimizin güvenliğini sağlamak için bu tür açıklamaların geçerliliğini değerlendireceğiz” ifadesini kullandı.
AYNI TEKERLEME: BİZ DEAŞ'A ODAKLANIYORUZ
Pentagon'un, düşürülen Rus uçağıyla ilgili açıklamasında "biz DEAŞ'la mücadeleye odaklanıyoruz" ifadesini kullanması dikkat çekti.
Suriyeli muhalifler Rus uçağını mı düşürdü?
Pentagon, terör örgütü PKK/PYD'ye verilen 4 bin TIR silahla ilgilideğerlendirmelerinde de "biz DEAŞ'la mücadeleye odaklandık" açıklamaları yapmaya devam ediyor.
Öte yandan ABD, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatını değerlendirirken de"DEAŞ'la mücadeleye odaklanın" ifadesini sık sık kullanıyor.
RUSYA ABD'Yİ UYARMIŞTI
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ocak ayı başlarında yaptığı açıklamada, ABD'nin Suriye'deki muhaliflere silah verilmesinin önündeki kısıtlamaları kaldırması halinde taşınabilir 'hava savunma füzeleri'nin (MANPAD) teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek Pentagon'u uyarmıştı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN ABD'den, düşürülen Rus uçağı açıklaması haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER