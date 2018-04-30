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ABD'den çok kritik Irak hamlesi!

ABD'den çok kritik Irak hamlesi!

ABD öncülüğündeki Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun Bağdat'taki ana karargahlarının lağvedildiği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 19:43 - Güncelleme: 30-04-2018 19:43

ABD öncülüğündeki Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun Bağdat'taki ana karargahları, terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen mücadelenin sona erdiği gerekçesiyle düzenlenen resmi törenle lağvedildi.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, bünyelerindeki kara operasyonuna bağlı başkent Bağdat'taki karargahların terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen mücadelenin sona ermesi gerekçesiyle düzenlenen resmi törenle faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi.

 
Açıklamada Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'nun, DEAŞ'ın acımasız  bir şekilde elinde tuttuğu 4,5 milyon Iraklının kurtarılması için güvenlik  güçlerinin düzenlediği kara operasyonlarına destek sunduğu kaydedildi.

Karargahların lağvedilmesi için düzenlenen törende konuşan Birleşik Görev Gücü Kara Operasyonu'ndan General Walter Piatt, Irak hükümetine bu operasyon adı altında destek sunabilmesine vesile olan bu ortak güce teşekkür ettiklerini söyledi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul ise DEAŞ'a karşı kurulan ortak koalisyon güçlerindeki tüm ülkelerin sergilemiş olduğu uzmanlık, özveri ve büyük başarının takdire şayan olduğunu kaydetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 30 Nisan 2018 19:49 Yani mümbice tasindi...

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