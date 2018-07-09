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ABD'den çok ilginç Türkiye açıklaması! Rusya...

ABD'den çok ilginç Türkiye açıklaması! Rusya...

NATO, liderler zirvesine hazırlanırken, ABD NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison yaptığı bir açıklamada, Rusya’nın Türkiye’yi NATO’dan koparmaya çalıştığını iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 09-07-2018 10:01 - Güncelleme: 09-07-2018 10:01

ABD'nin NATO Temsilcisi Kay Bailey Hutchison ABD basınına yaptığı bir açıklamada, Rusya’nın Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeyi NATO’dan ayırmaya çalıştığını söyledi.

Hutchison konuşmasında, “Rusya’nın Türkiye’yi NATO’dan koparmaya çalıştığını düşünüyorum. Onlar birçok müttefikimizi bizden almaya çalışıyor. Rusya, tarihin en güçlü ortaklığındaki istikrarı bozmak istiyor” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın çabalarının NATO ve Türkiye arasındaki güçlü bağı etkilemeyeceğini vurgulayan Hutchison, “Türkiye NATO’nun en güçlü üyelerinden biri, bizimle birlikte Afganistan’da çalışan önemli uluslardan biri, uzun yıllardır NATO üyesi. Onlarla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 savunma sistemlerini almasını kesinlikle istemediklerini söyleyen temsilci, Türkiye ile bu konuda görüştüklerini belirterek, “Türkiye ile NATO’nun bu kadar güçlü bir ülkesi iken, ülkelerine Rusya’ya ait bir sistemi sokmamaları için her şekilde görüşüyoruz” diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 09 Temmuz 2018 11:15 Ulan ne yavşaksınız. Kendi çıkarlarınız için babanızı bile satarsınız coniler. Müttefikmişiz ya lazım olunca müttefikliği bir kenara at pkk ile çalış sonra natodan kopacakmışız. Umarım sadece natodan değil avrupa birliğine girmektende vazgeçeriz

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