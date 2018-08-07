ABD'den bomba dolar ve Türkiye açıklaması! : Dolar 7 lira olacağı....

ABD Büyükelçiliği Türkiye ile yaşanan yaptırım kriziyle ilgili açıklama yaptı. Elçilikten gelen son dakika açıklamada 'ABD ve Türkiye'nin canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir' denildi.

Açıklamada Türkiye'nin ABD'nin sağlam dostu ve müttefiki olduğu vurgulanırken, doların 7 liraya çıkarılacağı iddiasına da cevap verildi. Amerikan elçiliğinin twitterdaki resmi hesabından yayınlanan açıklama aynen şu şöyle oldu:

-Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir.

-Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır.





DOLARIN 7 LİRA OLACAĞINI KİM SÖYLEMİŞTİ?

Doların 7 lira olacağı iddiasını Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz gündeme getirmişti. Yılmaz, ziyaretlerine gelen bir ABD elçilik görevlisine Türkiye'ye yönelik yaptırım kararıyla ilgili ‘Amaçladığınız nedir?’ diye sorduğunu ve karşılığında da ‘Doların 7 TL olacağını öngörüyoruz’ cevabını aldığını aktarmıştı.



Profesör Salih Yılmaz, ABD büyükelçiliğinin yaptığı dolar açıklaması sonrasında ise bugün şu twiti attı:



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