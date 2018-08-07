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ABD'den bomba dolar ve Türkiye açıklaması! : Dolar 7 lira olacağı....

ABD'den bomba dolar ve Türkiye açıklaması! : Dolar 7 lira olacağı....

AMERİKA'dan gelen son dakika dolar açıklaması piyasaları rahatlatacak türden oldu. Türkiye arasındaki krizle ilgili açıklama yapan ABD Büyükelçiliği iki ülke arasında gerginlikler olsa da Türkiye'nin sağlam dostumuzdur dedi. ABD Büyükelçiğili dolar 7 lira olacak iddiasını da yalanladı.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 15:45 - Güncelleme: 07-08-2018 16:27

ABD Büyükelçiliği Türkiye ile yaşanan yaptırım kriziyle ilgili açıklama yaptı. Elçilikten gelen son dakika açıklamada 'ABD ve Türkiye'nin canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir' denildi.

Açıklamada Türkiye'nin ABD'nin sağlam dostu ve müttefiki olduğu vurgulanırken, doların 7 liraya çıkarılacağı iddiasına da cevap verildi. Amerikan elçiliğinin twitterdaki resmi hesabından yayınlanan açıklama aynen şu şöyle oldu:

-Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir.

-Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır.

DOLARIN 7 LİRA OLACAĞINI KİM SÖYLEMİŞTİ?

Doların 7 lira olacağı iddiasını Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN) Başkanı Prof. Dr. Salih Yılmaz gündeme getirmişti. Yılmaz, ziyaretlerine gelen bir ABD elçilik görevlisine Türkiye'ye yönelik yaptırım kararıyla ilgili ‘Amaçladığınız nedir?’ diye sorduğunu ve karşılığında da ‘Doların 7 TL olacağını öngörüyoruz’ cevabını aldığını aktarmıştı.
prof. abd dolar 7 lira olacak twiti

Profesör Salih Yılmaz, ABD büyükelçiliğinin yaptığı dolar açıklaması sonrasında ise bugün şu twiti attı:

Doları düşürecek gelişme! Türkiye'den ABD'ye heyet gidiyor

Fehmi Koru 'biz bu filmi 1945'te görmüştük' deyip senaryoyu açıkladı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR24 YORUM

  • Misafir 07 Ağustos 2018 16:59 bu akp gerçekten ya işini bilmiyor yada epeyy bir olmaması gereken şeylere bulandı ..yoksa sürekli iktidarda kalana kadar bir dönem ara verse daha güçlü geri gelirdi..ama dediğim gibi akp iktidardan düşünce yarısı hapse girme korkusu yaşayorsa bu ekonomik krizide bir dönem iktidardan ayrılıp muhalefete yıkmayı bile göze alamamakta...bu yüzden bu krizi bizzat akp yaşamak zorunda artık ya kurtulur yada ....beter kötü olur.........hadi bağlım..

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