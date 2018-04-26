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ABD'den Boeing-THY açıklaması

ABD'den Boeing-THY açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Yollarını (THY), Boeing'le yaptığı ticari anlaşmadan dolayı tebrik etti.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 23:00 - Güncelleme: 26-04-2018 23:00

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada THY ve Boeing arasındaki ticari anlaşmanın, iki ülkenin ekonomik iş birliği adına önemine vurgu yapıldı.

 Açıklamada, "Türk Hava Yollarını, 12 Mart'ta, 5 tane artırma opsiyonuyla birlikte 25 Boeing 787-9 Dreamliners sipariş ettiğini açıklamasından ve 25 Nisan tarihinde bu uçaklar için GE motorları almasından dolayı tebrik ederiz." denildi.

Toplam değeri 10 milyar doları aşan anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticari iş birliğini genişletmek adına önemine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

THY'YE TEBRİK MESAJI
 
"Boeing ve GE dahil olmak üzere Amerikan şirketleri Türkiye pazarına  kendilerini adamış durumdalar ve Türkiye'ye yaptıkları yatırımlar yeni kapasite  ve yetenekler ortaya çıkardı,  bölgedeki sosyo-ekonomik gelişim için yenilikçi  çözümler sundu. Özellikle havacılık sektörünce, Amerikan şirketleri, değer  ekleyen üretim, ithalat, yüksek teknolojili işler ve inovasyon sunuyor. GE,  Boeing, Türk Hava Yolları ve Türkiye hükümetini bu önemli açıklamadan dolayı tebrik ediyoruz. Türkiye ileABD arasındaki ekonomik iş birliğini daha da ileri bir seviye getirmek için sabırsızlanıyoruz."
 
Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing'le THY arasındaki  anlaşma 12 Mart tarihinde açıklanmıştı.
 
Boeing'den yapılan açıklamada da THY'nin 787-9 Dreamliner tipi yolcu  uçaklarına yönelik siparişinin karara bağlandığı belirtilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 26 Nisan 2018 23:27 çArşı her zaman haklı !...............Gene soyulduk!

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