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ABD'den BM'ye Kudüs oylaması intikamı

ABD'den BM'ye Kudüs oylaması intikamı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, ülkesinin 2018-2019 mali yılında BM için ayırdığı bütçede 285 milyon dolar kesintiye gideceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 26-12-2017 07:06 - Güncelleme: 26-12-2017 07:06

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, 2018-2019 mali yılında ABD'nin BM için ayırdığı fonu 285 milyon dolar azaltacağını bildirdi. Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Haley, kesintiyi "doğru yönde atılmış büyük bir adım" olarak nitelendirdi.

Haley, "BM'nin etkisizliği ve aşırı harcamaları bilinen bir durum. Bundan sonra Amerikan halkının cömertliğinin istismar edilmesine veya bunun kontrolsüz kalmasına izin vermeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

2018-2019 mali yılında BM'nin bütçesine aktaracağı kısımdan 285 milyon dolar azaltma kararı alan ABD, bu konuda halen en fazla katkıyı yapan ülke konumunda bulunuyor. BM'nin bundan sonraki ilk iki yıllık periyodu kapsayan 5,4 milyar dolarlık bütçesinin 3,3 milyar dolarını ABD karşılıyor. ABD ayrıca BM çatısı altında yürütülen "barışı koruma çabaları" için de ayrı bir katkı yapıyor.

BM'de geçen hafta yapılan Kudüs oylaması öncesi hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Nikki Haley, ABD'nin kararına karşı oy kullanacak ülkeleri "ekonomik yardımları kesmekle" tehdit etmiş, söz konusu tehditlere rağmen tasarı 9'a karşı 128 evet oyu ile kabul edilmişti.

ABD'NİN YARDIM ETTİĞİ 10 ÜLKEDEN 9'U TEHDİDE BOYUN EĞMEMİŞTİ

Trump'ın tehditçisi Nikki Haley’i çok fena işlettiler

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 26 Aralık 2017 08:50 Ne kadar kibirli ne kadar itici bir açıklama yahu ABD halkının cömertliğinin suistimal edilmemesi içinmiş.

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