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ABD'den BMGK'ye Suriye'de yeni ateşkes teklifi

ABD'den BMGK'ye Suriye'de yeni ateşkes teklifi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BMGK'nin Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden 2401 sayılı kararının kabul edilmesinden iki hafta sonra, konseye bu kararın uygulanmasına ilişkin raporunu sundu.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 20:17 - Güncelleme: 12-03-2018 20:17

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de ateşkesin başarısız olduğunu belirterek, BM Güvenlik Konseyine (BMGK) "kabul edilir edilir edilmez Doğu Guta ve Şam'da hemen yürürlüğe girecek, bağlayıcılığı olan yeni bir karar tasarısı" sunduklarını söyledi.

Haley, Suriye'de “Uygulanamayan ateşkesin” görüşüldüğü oturumda yaptığı konuşmada, Rusya'yı Suriye'de ateşkesin uygulanması konusunda verdiği sözleri yerini getirmemekle suçladı.

Bombaların çocukların üzerine düşmeye devam ettiğine dikkati çeken Haley, şunları söyledi:

“Ateşkes başarısız oldu ve harekete geçme zamanı geldi. ABD bahanelere yer bırakmayacak, basit ve kabul edilir edilmez yürürlüğe girecek bağlayıcı yeni bir karar tasarı hazırladı.” dedi.

Suriye'deki savaşın organizatörü gizli el: DEHA...Suriye'deki savaşın organizatörü gizli el: DEHA...Suriye'deki savaşın organizatörü gizli el: DEHA...Suriye'deki savaşın organizatörü gizli el: DEHA...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Zap 12 Mart 2018 21:32 Cari acik 4.4 milyar olunca ne oluyor neyin algisi bu. Duzeltilmis fiyatlarla 2012cari acigi 8.4 milyardi. Herkes aptaldi bir sen akillisin

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