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ABD'den BMGK'da İsrail'e kalkan!

ABD'den BMGK'da İsrail'e kalkan!

ABD'nin, İsrail'in Gazze'de orantısız güç kullanımı nedeniyle 18 Filistinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) talebini reddettiği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 22:43 - Güncelleme: 02-04-2018 22:43

BMGK nisan ayı dönem başkanı Peru'nun BM Daimi Temsilcisi Gustavo Meza Cuadra, ülkesinin 15 üyeli konseyin bu ayki dönem başkanlığını üstlenmesi üzerine BM Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Filistinlilerin 'Toprak Günü' yürüyüşünde Gazze'de yaşanan şiddet olaylarını değerlendiren Cuadra, BMGK'nin bu olaylar üzerine geçen cuma acil toplandığını, İsrail'in orantısız güç kullanımı nedeniyle 18 Filistinin hayatını kaybettiği şiddet olaylarına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma talep edildiğini ancak ABD'nin buna karşı çıkması nedeniyle BMGK açıklamasının kabul edilmediğini söyledi.

Gazze'de çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına ilişkin soruşturma talebi konseyin geçici üyelerinden Kuveyt'ten gelmişti.

BMGK, MYANMAR'I ZİYARET EDECEK

BM Güvenlik Konseyi'nin 20-21 Nisan tarihlerinde Irak'ı ziyaret edeceğini de belirten Cuadra, konseyin Arakanlı mültecilerin durumunu görmek için Myanmar ve Bangladeş'e de bir ziyaret gerçekleştireceklerini ve Arakan'a gitmeyi de deneyeceklerini söyledi. Cuadra, Myanmar ziyaretinin tarihine ilişkin ise bilgi vermedi. 

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