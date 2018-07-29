ABD'den bir küstah tehdit daha

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Rahip Brunson serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, açıklamasını sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden yaptı.

Pence, ABD'li Rahip Brunson ile ilgili daha önce kendisinin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını hatırlattı, ev hapsinin yeterli olmadığını söyledi.

Mesajında, "Eğer serbest bırakılmazsa ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazırdır" diye konuştu.