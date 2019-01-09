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ABD'den Ankara'daki zirveye ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı ve ABD Genelkurmay Başkanlığı'ndan Ankara'daki zirveyle ilgili açıklama geldi. MSB, zirvede Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine dağıtılan silahların toplanmasının istendiği belirtilirken, ABD tarafı görüşmede çekilme planının müzakere edildiği kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 08-01-2019 23:36 - Güncelleme: 09-01-2019 00:01

Türkiye ile ABD arasındaki Suriye diplomasisi sürüyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'u Genel Kurmay Başkanlığı'nda kabul etti. Zirveye ilişkin her iki taraftan da açıklama yapılarak, ana gündemin Suriye olduğu kaydedildi.

MSB'den yapılan açıklamada zirvede, Türkiye'nin ABD'nin Suriye'de PKK/YPG'ye dağıtılan silahların toplanmasının istendiği belirtilirken terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Açıklama şu şekilde:

"Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve beraberindeki heyeti Millî Savunma Bakanlığında kabul etti. Heyetler arası toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Toplantıda, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler, ABD’nin bölgeden çekilmesi, terör örgütü PKK/YPG’ye verilen silahların geri alınması ve DEAŞ dâhil terör örgütleriyle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bu kapsamda, Bakan Akar tarafından konuk heyete;

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kürt kardeşlerimize karşı değil, bölgedeki tüm etnik ve dini topluluklar için tehdit teşkil eden PKK/YPG ve DEAŞ’lı teröristlere karşı mücadele ettiği,

- Bu mücadelede ülkemizin Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğüne daima saygılı olduğu,

- Münbiç Yol Haritası’nın süratle tamamlanarak terör örgütü PKK/YPG'nin bir an önce bölgeden çıkarılması gerektiği,

- Türkiye’nin; sınırlarının güvenliği ve bölgenin istikrarı için gereken her türlü tedbiri almakta kararlı olduğu vurgulandı."

ABD'DEN ZİRVE AÇIKLAMASI

Görüşmeye ilişkin bir açıklamada ABD'den geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un Ankara'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile görüşmesinde Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin koordinasyon konularının ele alındığı bildirildi.

Orgeneral Dunford'un Türkiye ziyaretine ilişkin açıklamada bulunan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrik Ryder, Dunford'un Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a eşlik etmek üzere Ankara'da bulunduğunu söyledi.

Dunford'un ziyaret kapsamında Bakan Akar'ın yanı sıra mevkidaşı Orgeneral Güler'le bir araya geldiğini belirten Ryder, "Orgeneral Güler ve Bakan Akar'la görüşmelerinde, Suriye'deki güvenlik durumu, Münbiç yol haritasının tamamlanması ve ABD askerlerinin maksatlı, koordineli bir şekilde Suriye'den çekilmesi ele alındı." ifadelerini kullandı.

Joseph Dunford'un Türkiye'nin güvenliğine olan bağlılığını yinelediğini kaydeden Albay Ryder, toplantıda Türkiye ve ABD'nin terörle mücadele konusundaki iş birliğinin de ele alındığına dikkati çekti.

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  • Misafir 09 Ocak 2019 01:36 Hiç Gözüm Tutmuyor Zaten

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