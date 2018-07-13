ABD'den Ankara'daki zirveye ilişkin açıklama

FETÖ elebaşının iadesini görüşmek üzere Ankara'ya gelen Amerikalı ekiple gerçekleşen görüşmeden sonra, "Adli ve hukuki meselelerde önemli görüşmeler yapıldı. Her iki tarafta ilerleme kaydetmeyi beklemektedir" açıklaması yapıldı.

ABD ile FETÖ terör örgütü ile mücadele, elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi, vize, konsolosluk, Rahip Brunson ve Türkiye'de tutuklu ABD vatandaşlarının ele alındığı toplantı sona erdi.

"HER İKİ TARAFTA İLERLEME KAYDETMEYİ BEKLEMEKTEDİR"

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Adli ve diğer konulardaki ortak çalışma grubu, 13 Temmuz 2018 tarihinde Ankara'da toplanmıştır. İlgili bakanlıklardan Türk ve Amerikalı yetkililer bir araya gelerek her iki taraf için de önemli olan adli ve hukuki meselelerde önemli görüşmelerde bulunmuşlardır. Her iki tarafta bu konularda sürekli ilerleme kaydetmeyi beklemektedir" denildi.

TARAFLAR, HALKBANK DAVASI VE RAHİP BRUNSON KONULARINI ELE ALDI

Toplantıya diplomatların yanı sıra Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve MİT yetkilileri de katıldı.

Taraflar, Rahip Brunson ile bazı ABD konsolosluk çalışanlarının tutukluluğu ile Halkbank davası gibi konuları da ele aldı.

FETÖ ELEBAŞI İÇİN BİNLERCE BELGEYLE İADE TALEP EDİLDİ

Ankara, 15 Temmuz'dan hemen sonra binlerce belgeyi Washington'a göndermiş ve FETÖ elebaşının iadesini talep etmişti.

Türkiye ve ABD arasında kurulan çalışma grubu, ilk toplantısını Menbiç gündemiyle Washington'da gerçekleştirmişti.