DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Ryan Dillon, Afrin bölgesinde iki koalisyon askerinin öldüğü yönündeki iddiaları yalanlarken, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG için de 'partner' ifadesini kullandı.
Dillon Twitter'da paylaştığı mesajında “Afrin’de koalisyon mensubu iki askerin öldüğü yanlış bir bilgidir ve tamamen yalandır. DEAŞ karşıtı koalisyon, bölgedeki partneri olan Suriye Demokratik Güçleri’nin, Fırat’ın doğusunda Elbu Kemal yakınlarında kalan DEAŞ militanlarıyla mücadelesini desteklemeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
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