  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD'den "Afrin'de iki koalisyon askeri öldü" iddiasına yanıt!

ABD'den "Afrin'de iki koalisyon askeri öldü" iddiasına yanıt!

ABD'nin öncülüğündeki DEAŞ'la mücadele koalisyonu sözcüsü Ryan Dillon, "Afrin'de iki koalisyon askeri öldü" iddialarına yanıt verdi. Haberleri yalanlayan Dillon, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile ilgili ise "Partnerimiz" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-01-2018 18:11 - Güncelleme: 27-01-2018 00:11

DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Ryan Dillon, Afrin bölgesinde iki koalisyon askerinin öldüğü yönündeki iddiaları yalanlarken, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG için de 'partner' ifadesini kullandı.

Dillon Twitter'da paylaştığı mesajında “Afrin’de koalisyon mensubu iki askerin öldüğü yanlış bir bilgidir ve tamamen yalandır. DEAŞ karşıtı koalisyon, bölgedeki partneri olan Suriye Demokratik Güçleri’nin, Fırat’ın doğusunda Elbu Kemal yakınlarında kalan DEAŞ militanlarıyla mücadelesini desteklemeye devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD'den "Afrin'de iki koalisyon askeri öldü" iddiasına yanıt! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Orkun 26 Ocak 2018 22:07 Ne deaş militanlarıyla mücadelesi?Utanmadan dalga geçer gibi bunları söyleyebiliyorsunuz.Rakkada kamyonlara doldurup bilemediğimiz güvenli bölgelere siz ilettiniz onları.Belki de yeni eylemlerde bulunmak üzere.Sahtekarlıklarınız ayyuka çıktı artık.Biraz da dürüst olmaya gayret etseniz.

    CEVAP YAZ 14 19
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat