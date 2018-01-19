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ABD'den Afrin açıkaması: Türkiye'ye çağrı yapıyoruz

ABD'den Afrin açıkaması: Türkiye'ye çağrı yapıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert olası Afrin operasyonu konusunda "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2018 23:35 - Güncelleme: 19-01-2018 00:24

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapıp yapmayacağını bilmediklerini belirterek "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz. Herkesin gözü DEAŞ'ta olmalı." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sözcü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "ABD'den yapılan açıklamalara rağmen biz tatmin olmadık." şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Açıklamaları görmedim, ama (Çavuşoğlu) böyle hissettiyse üzgünüm." dedi.

Nauert, muhtemel Afrin operasyonu konusunda ise Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırarak, "Herkes DEAŞ'a yoğunlaşmalı." dedi.

Sözcü, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın sözlerine atıfla, "Biz Türklerle yerel unsurlarla ne yapmaya çalıştığımızı paylaştık. Yerel unsurlar, DEAŞ'tan geri alınmış bölgelere güvenlik sağlıyor." iddiasında bulundu.

Suriye'de ortak hedefin DEAŞ olması gerektiğine vurgu yapan Nauert, "(Türkiye'nin Afrin'e operasyon yapıp yapmayacağını) bilmiyoruz. Türkiye'ye böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz. Herkesin gözü DEAŞ'ta olmalı." ifadesini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • KENAN 19 Ocak 2018 00:36 pkk, pyd'ye asker, silah veren abd'nin, bariz teröristlerin başı olduğu ve ortadoğunun bu durumda olmasının sebebinin, kanların sebebinin abd olduğunu da herkes biliyor. hala abd meraklısı mandacı torunları dolar almayın, abdye gitmeyin, abd'de çocuk okulmayın vs. EN AZINDAN BUNLARI BİLE YAPAMIYORSANIZ, YAZIKLAR OLSUN SİZİN GİBİ TÜRKLERE...

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