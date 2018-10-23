ABD'deki virüs salgınında 6 çocuk hayatını kaybetti

ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde ortaya çıkan virüs salgınında 6 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

New Jersey Sağlık Dairesinden yapılan açıklamada, Passaic kentindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde, çocuklara adenovirüs adlı virüs bulaştığı kaydedildi.



