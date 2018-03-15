ABD'deki kritik Menbiç görüşmesi ertelendi!

Dışişleri Bakanlığı ABD'yle yapılması plananan Menbiç görüşmelerine dair önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, "19 Mart'ta Washington'daki toplantı ertelendi" açıklamasında bulundu.

Dün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerin ertelenebileceğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Salı günü görevden alınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Mike Pompeo getirileceğini açıklamıştı.

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama! ABD'yle görüşmeler ertelenebilir

Çavuşoğlu: Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler kopma noktasında...