ABD'deki kritik Menbiç görüşmesi ertelendi!

Dışişleri Bakanlığı ABD'yle yapılması plananan Menbiç görüşmelerine dair önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, "19 Mart'ta Washington'daki toplantı ertelendi" açıklamasında bulundu.
Dün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmelerin ertelenebileceğini söylemişti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Salı günü görevden alınmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Tillerson'ın yerine CIA Başkanı Mike Pompeo getirileceğini açıklamıştı.
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1968 Alanya doğumlu Mevlüt Çavuşoğlu, 64. Hükümet Avrupa Birliği Bakanı görevini yürütmektedir. Özel H. Emin Paşa Lisesi’ni birincilikle tamamlayan Çavuşoğlu, 1988 yılında Ankara &UumDEVAMI »
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