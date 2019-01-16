ABD'de üç çocuk derin dondurucuda feci şekilde can verdi!

ABD'nin Kuzey Florida'ki Live Oak'daki bir evde yaşanan olayda bir, dört ve altı yaşındaki üç çocuğun derin dondurucuya oyun oynamak için girdikleri, üstlerine kapanan kapağı açamadıkları için havasızlıktan öldükleri belirtiliyor. Baygın halde bulunun çocuklar hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Üç çocuğa 4 yaşındaki arkadaşlarının annesi tarafından bakılıyordu. Çocukların 10-15 dk içerisinde derin donurucuda nasıl öldüğünü anlamak için geniş kapsamlı soruşturma açılırken olayın seyri ise şu şekilde olduğu açıklandı;

Baygın halde bulunan çocukların hastaneye kaldırıldıkları ancak kurtarılamadığı açıklandı. Polis, cinayetten şüphelenilmediğini ifade etti.

Yerel medyaya göre, bir yaşındaki kız çocuğuyla altı yaşındaki ağabeyi, Live Oak’taki evde büyükanneleriyle yaşıyordu. Çocukların dört yaşındaki arkadaşlarıyla, annesinin de aynı evde yaşadığı belirtiliyor.

Suwannee Emniyet Müdürü Sam St John’a göre olay sırasında çocuklara, dört yaşındaki çocuğun annesi bakıyordu. 10-15 dakikalığına tuvalete gittiği belirtilen kadın döndüğünde çocukların ortada olmadığını fark edince, gece mesaisine gitmeden önce uyuyan büyükanneyi uyandırdı.

DERİN DONDURUCUDA BULDULAR Evi arayan ve komşularına soran kadınlar daha sonra çocukları bahçedeki derin dondurucunun içinde buldu. Nefes almadıkları belirlenen çocuklar hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.