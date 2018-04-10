ABD'de Türk restoranında yangın

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir Türk restoranında yangın çıktı. Eyaletin Edgewater bölgesindeki Beyoğlu Restoran'da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın ikinci katına sıçradı.
İkinci kattaki dans stüdyosunda bulunan kız çocukları balkondan sarkarak alevlerden kaçmaya çalıştı.
Olay yerinde toplanan vatandaşların yardım ettiği çocuklardan bazılarının hafif yaralandığı belirtildi.
Yangın binanın arkasındaki ağaçlık alana da sıçradı ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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