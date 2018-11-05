ABD'de tarihin en kritik seçimi yarın! Trump'ın eli kolu bağlanacak mı?

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD), 6 Kasım’da Kongre seçimlerine gidiyor. Temsilciler Meclisi ve Senato’dan oluşan Kongre üyelerini seçmek için oy kullanacak olan ABD kamuoyunda, bu kez diğer ara seçimlerden ayrı bir heyecan yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın iki yıllık yönetiminde sergilediği performansın oylanacağı yönündeki kamuoyu algısı nedeniyle ara seçimlere bir nevi “referandum” havasında gidiliyor. ABD kamuoyu, Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde edip edemeyeceğine odaklanmış durumda.

SENATO'DA ÜSTÜNLÜK CUMHURİYETÇİLERDE... Ara seçimlerde, 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı, 100 sandalyeli Senato'nun ise 35'i için adaylar yarışacak. Senato'da üstünlük 49'a 51 sandalye ile Cumhuriyetçi Parti'de. Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde de Cumhuriyetçilerin 195'e karşı 240 sandalyelik üstünlüğü bulunuyor.

SENATODA ÜSTÜNLÜK EL DEĞİŞTİRİR Mİ?.. Cumhuriyetçiler her ne kadar Senato'da daha az bir farkla çoğunluğa sahip olsa da bu kanatta üstünlüğün el değiştirmesi beklenmiyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİ EL DEĞİŞTİREBİLİR... Ancak yapılan anketler, Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu kaybedebileceğini gösteriyor. Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde edebilmesi için mevcut sandalye sayısına ek olarak Cumhuriyetçilerin elinden en az 23 koltuk alması gerekiyor.

TRUMP'IN YASALARINI ENGELLEYEBİLİRLER... Demokrat Parti Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü ele geçirmesi hâlinde, Başkan Trump’ın çıkarmak istediği yasaları engelleme şansını yakalayacak.

TRUMP'IN LEHİNE YA DA ALEYHİNE DİYE BAKILIYOR... ABD'li siyaset bilimciler, bu ara seçimlerde insanların Trump lehine ya da aleyhine oy verir gibi sandığa gideceği tahmininde bulunuyor. Demokratların Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirmesi hâlinde, Trump’ın ülkeyi şu anda yönettiği gibi yönetmeye devam etmesi zorlaşacak. Demokratların rızası olmadan Trump'ın karar alması mümkün olmayacak.

ABD TARİHİNİN EN KRİTİK SEÇİMİ... Demokrat Partili senatör Kevin De Leon, Salı günü düzenlenecek ara seçimleri “tarihi seçim” olarak nitelendiriyor. “Göçmenlerin maruz kaldıkları tarih kitaplarında okuduğumuz şeylerdi, bir daha benzerini göreceğimizi düşünmezdik ama ne yazık ki bugünün ABD’sinde de yaşanıyor. Bu durum, yakın tarihte tanık olmadığımız bir şey. O sebeple ara seçimler ABD tarihindeki en kritik seçimlerden biri" diyor.