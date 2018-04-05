ABD'de Suriye'den çekilme konusunda kim neyi savunuyor?

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Suriye'den asker çekmek istediğini açıkladı. Konu, Trump'ın salı günü ulusal güvenlik danışmanlarıyla yaptığı toplatıda görüşüldü. Toplantıda çekilme herhangi bir takvime bağlanmadı. Trump, bu konuda resmi bir talimat da vermedi.

Ancak Amerikan basınında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump bu konuda sabırsız olduğunu danışmanlarına iletti. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 'Washington'ın DAEŞ'i yenme hedefi'nin değişmediğine vurgu yapıldı. Çekilmenin artık sahada askere ihtiyaç kalmadığı zaman gerçekleşeceği belirtildi. Toplantıdan yansıyan bilgilere göre ise Trump, Suriye'den mümkün olan en kısa sürede çekilmek istiyor.

Üç Amerikalı yetkili, ABD Başkanı Trump'ın altı ay içinde çekilmek istediğini danışmanlarına ilettiğini söyledi.

Pentagon Trump'ın açıklamalarına 'dedikodu' dedi

Washington Post'un haberine göre Trump, toplantıda DAEŞ'in ne zaman tamamen biteceğini sordu. Başkan'ın ısrarlı soruları üzerine Savunma Bakanı James Mattis ve Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, 'bunun yıllar değil aylar süreceğini' söyledi.

Bunun üzerine Trump, bu konuşmaları altı ay sonra yeniden yapmak istemediğini belirtti. Bu, Amerikan medyasında Trump'ın kasım ayında yapılacak kongre seçimlerinden önce Suriye'den çekilmek istediği şeklinde yorumlandı.

ABD basınından itiraf gibi 'Suriye' yazısı

Ancak Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve CIA çekilmeye sıcak bakmıyor. Çekilmenin Suriye'de yaratacağı siyasi boşluğun sonuçlarından endişe ediliyor.

Amerikan askeri olmadan Washington'ın Suriye'nin istikrara kavuşturulması ve yeniden yapılanmasında rol oynayamayacağı belirtiliyor.

TRUMP, 4 MİLYAR DOLAR TALEP ETTİ

Trump, bu konuda hem mali yükü hem sorumluluğu Arap müttefiklerine özellikle Suudi Arabistan'a ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bırakmak istiyor.

ABD Başkanı Trump, Suudi Kralı Selman'dan, Suriye'nin istikrarı için 4 milyar dolar talep etti. Amerikan basınına göre, Kral Selman, Trump'ın talebini kabul etti.