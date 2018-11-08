ABD'de silahlı saldırı onlarca ölü ve yaralı var

Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar & Grill adlı barda silahlı saldırı düzenlendi. LA Times'a konuşan bir güvenlik polisi, saldırı anında 30 el ateş açıldığını ve saldırganın 20'li yaşlarda sakallı ve siyah giyimli bir erkek olduğunu söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bir saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırının kaç kişi tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Saldırı da 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölenlerin arasında bir güvenlik görevlisi de yer alıyor. Adı Geoff Dean olan güvenlik görevlisinin daha önce gazetecilere verdiği demeçte, "Gelecek yıl da emekli olmak istiyorum dediği öğrenildi.