  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYıldönümünüz için süpriz mi arıyorsunuz?
ADVGazze acil yardım bekliyor
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD'de silahlı saldırı onlarca ölü ve yaralı var

ABD'de silahlı saldırı onlarca ölü ve yaralı var

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Thousand Oaks'da bir bara silahlı saldırı düzenlendi. 30 el ateş açan saldırganın 20'li yaşlarda olduğu belirtildi. Saldırı sonucu 13 kişi hayatını kaybederken saldırgan etkisiz hale getirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 08-11-2018 12:15 - Güncelleme: 08-11-2018 15:36

Los Angeles'ın 60 kilometre batısında Thousand Oaks'da Borderline Bar & Grill adlı barda silahlı saldırı düzenlendi. LA Times'a konuşan bir güvenlik polisi, saldırı anında 30 el ateş açıldığını ve saldırganın 20'li yaşlarda sakallı ve siyah giyimli bir erkek olduğunu söyledi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bir saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırının kaç kişi tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Saldırı da 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Ölenlerin arasında bir güvenlik görevlisi de yer alıyor. Adı Geoff Dean olan güvenlik görevlisinin daha önce gazetecilere verdiği demeçte, "Gelecek yıl da emekli olmak istiyorum dediği öğrenildi.

ABD'de barda katliam 12 kişi öldür... Saldırgan öldürüldüABD'de barda katliam 12 kişi öldü, polis de saldırganı öldürdüABD'de barda katliam 12 kişi öldü, polis de saldırganı öldürdüABD'de barda katliam 12 kişi öldü, polis de saldırganı öldürdüHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

TEHDİT SEVİYESİ TOPLU KATLİAM
Bölge polisi olayın tehdit seviyesini ikinci seviye toplu katliam olarak güncelledi. Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi. Olay yerine ambulansların ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırının failinin öldürüldüğü ifade edildi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD'de silahlı saldırı onlarca ölü ve yaralı var haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 08 Kasım 2018 15:19 saldırganı geberttikleri iyi oldu bence. ama söylüyorum Amerika hiç güvenli bir ülke değil.

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro