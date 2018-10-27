ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kentinde, silah sesleri yükseldi. Bir sinagoga giren silahlı saldırganın, ateş açtığı bildiriliyor.

İlk gelen bilgiler, çok sayıda ölü ve yaralının olduğu yönünde. Polis yetkilileri, henüz bir resmi açıklama yapmış değil.

Görgü tanıkları, sinagoga yürüyerek giren saldırganın çok sayıda kişiyi vurduğunu söylüyor. Bir görgü tanığı, Twitter'dan olay yerine çok sayıda polis aracının geldiğini yazdı.

TRUMP TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI Trump Twitter üzerinden yaptığı açıklamada birden fazla can kaybının olduğunu duyurdu.