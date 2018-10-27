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ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'de silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu, en az 8 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırganın, olayın ardından teslim olduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 18:19 - Güncelleme: 27-10-2018 18:19

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh şehrindeki bir sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Olayda en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, polisin saldırıya müdahale ettiği kaydedildi. Saldırganın polise teslim olduğu belirtildi.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Pittsburgh şehrindeki bir sinagoga yapılan saldırıda en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Sinagogun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, saldırı sırasında içeride ayin düzenlendiği açıklandı.

SALDIRGAN TESLİM OLDU

Saldırının ardından ABD polisi yaptığı açıklamada, silahlı saldırganın halen bölgede olduğunu ve bölgedeki insanların evlerinden çıkmaması gerektiğini söyledi. İnsanların güvenli olmaması dolayısıyla o bölgeden uzak durması aktarıldı.Sinagoga silahlı saldırı düzenleyen saldırgan, kısa süre direndikten sonra polislere teslim oldu

TRUMP: BİRDEN FAZLA ÖLÜ VAR

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından "Pennsylvania'da Pittsburgh'daki meydana gelen olayı izliyorum. Polisler olay yerinde. Squirrel Hill bölgesindekiler dikkatli olmalı. "Çok sayıda ölü ve yaralı var gibi. Saldırgana dikkat edilmeli. Tanrı hepinizi korusun!" açıklamasını yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 27 Ekim 2018 18:41 AMERİKAN MEDYASINDA BOYLE BIR HABER YOK!...........

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