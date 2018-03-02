ABD'de silah deliliği kiliseye sıçradı

ABD'de 17 kişinin öldüğü okul saldırısının ardından başlayan bireysel silahlanma eylemleri sürerken, bir kilise silahlarla katılıma izin verilen bir ayin düzenledi.

ABD'de 17 kişinin öldüğü okul saldırısının ardından başlayan bireysel silahlanma eylemleri sürerken, bir kilise silahlarla katılıma izin verilen bir ayin düzenledi. Silahlanma karşıtı bir grup ayini protesto etti. Florida'da 17 kişinin öldüğü okul saldırısının ardından bireysel silahlanma tartışmalarının yaşandığı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir kilisede silahlarla ayin düzenlendi.



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Pensilvanya eyaletindeki Newfoundland'da bulunan bir kilisedeki ayine evlilik yeminini tazelemek isteyen Amerikalı çiftler katıldı. Katılımcılar, beyaz kıyafetler ve AR-15 tipi silahlarla kilisede yer aldı. AR-15 tipi tüfekler ABD'de düzenlenen silahlı saldırılarda sıkça kullanılan silah olma özelliğini taşıyor. Florida'daki son saldırıda da kulllanılan AR-15 tipi silahlar, kiliseye girişte kontrol edildi. Twitter

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Kilisenin kurucusu ayinde yaptığı konuşmada tanrının insanlara silahlanma hakkı verdiğini söyledi.250 çiftin katıldığı ayinde konuşan kilisenin kurucusu Sun Myung Moon, ABD Başkanı Donald Trump'ın öğretmenleri silahlandırma önerisine desteğini dile getirdi. Moon ayinde "Tanrının kendilerine verdiği hak ile silahlanan vatandaşlar, barış polisi ve barış milisinin krallığında birbirlerini korumalıdır" dedi. Twitter

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