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ABD'de savaş ihtimali 10 kat arttı

ABD'de savaş ihtimali 10 kat arttı

ABD'de silahlı kuvvetler personeli arasında yapılan bir anket, askerlerin yaklaşık yarısının, Donald Trump yönetiminde ülkenin büyük çaplı bir savaşa girebileceğine inandığını ortaya koydu. Geçen yılın oranı yüzde 5'te kalmıştı.

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Eklenme Tarihi: 18-10-2018 18:41 - Güncelleme: 18-10-2018 18:41

Military Times gazetesinin yaptığı ankete katılan askeri personelin yüzde 46'sı ülkenin 1 yıl içinde büyük bir savaşa girebileceğini belirtti.Gazetenin 2017'de yaptığı aynı içerikteki ankette küçük çaplı da olsa bir savaş olabileceğini düşünen askerlerin oranı yüzde 5'te kalmıştı. 

Savaş beklentisinin yükselmesinin nedeninin Trump yönetiminde artan küresel istikrarsızlık ve özellikle Rusya ile Çin gibi güçlerin yarattığı tehditler olduğu ifade edildi.

YAKIN GÜÇTEKİ RAKİPLER

Ankete katılan askerler, ABD'ye en fazla tehdit oluşturan ülkelerin Rusya ve Çin olduğunu düşünüyor. Bu konudaki çoktan seçmeli soruya yanıt veren katılımcıların yüzde 71 Rusya'yı, yüzde 69'u Çin'i tehdit olarak gördüklerini belirtti. Geçen yıl yapılan ankette bu oranlar Rusya için yüzde 53, Çin için ise yüzde 45 idi.

HAZIR OLUN MESAJI

 Ankette, askeri liderlerin "yakın güçteki bir rakibe" karşı olası bir savaşa hazır olunması gerektiğine dair verdiği mesajların bu artışta etkili olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Askerlerin tehdit olarak gördüğü unsurlardan bir diğeri de yüzde 89 ile siber terörizm. Katılımcıların yüzde 57'si ise iç kaynaklı aşırıcı terörü tehdit olarak görüyor. Dış kaynaklı aşırıcı terörü tehlike olarak değerlendiren askerlerin oranının da yüzde 48 olduğu ifade edildi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • yd 18 Ekim 2018 20:04 abd,nin savaşa girmesine gerek zaten orta doğuyu karıştıran abd-ab-siyonist ermeni yahudileridir.orta doğuda kardeşe kardeşe kırdıran absüt abd-ab,siyonistlerdir.abd-ab- tarafından rusya veya cin,e erkekliği tutmaz eskiden belki olurdu ama şimdi denknara oldu nerdeyse eşitlenmek üzere askeri üstünlük cin ve rusyada silah üstünlüğü şuan kim belli deyil ama zanned ersem rusya cin vs.muttefiklerinin şuan daha üstün olduğunu düşünüyorum abd-ab,nin müslüman türk ulusu olmadan zaten kazanma şansları sifir zaten yok olan bir ab.var karşımızda dahada uzun vadeli bir savaş olmayaçak ama eninde sonunda bu üçüncü dünya savaşı cıkaçak bunu sağır sultan bile biliyor ama zamanı ne zaman bilinmiyor şuan ekonomik savaşlar başladı bunun sonuda zannedersem askeri üstünlük savaşları başlayaçak en kısa sürede bu olaçak ülkeler şuan tarafını belli etmeye başladı zannedersem abd-çok yannız kalaçak ve sonu olaçak bu savaşta biteteçek inşallah olur

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