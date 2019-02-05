ABD'de kutup soğukları! Sakalları buz kesti

ABD'de -20 derecelere kadar ulaşan hava sıcaklıklarına aldırış etmeyen çılgın bir sörfçü, adeta buz kesti.ABD'de son 25 yılın rekorunu kıran 'kutup soğukları' can almaya devam ederken çılgın sörfçü Dan, dur durak bilmedi. Düşen sıcaklıklara aldırış etmeyen sörfçünün sadece saçları değil, aynı zamanda sakalları da soğuktan dondu.

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