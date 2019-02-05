ABD'de kutup soğukları! Sakalları buz kesti

ABD'de -20 derecelere kadar ulaşan hava sıcaklıklarına aldırış etmeyen çılgın bir sörfçü, adeta buz kesti.ABD'de son 25 yılın rekorunu kıran 'kutup soğukları' can almaya devam ederken çılgın sörfçü Dan, dur durak bilmedi.

ABD'de kutup soğukları! Sakalları buz kesti

ABD'de -20 derecelere kadar ulaşan hava sıcaklıklarına aldırış etmeyen çılgın bir sörfçü, adeta buz kesti.ABD'de son 25 yılın rekorunu kıran 'kutup soğukları' can almaya devam ederken çılgın sörfçü Dan, dur durak bilmedi. Düşen sıcaklıklara aldırış etmeyen sörfçünün sadece saçları değil, aynı zamanda sakalları da soğuktan dondu.

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ABD'de kutup soğukları! Sakalları buz kesti

Hatta Dan'in fotoğrafını çeken Devon Hains, yaşadıkları karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Geçen haftalarda ABD'yi etkisi altına alan 'kutup soğukları' nedeniyle ABD genelinde, hava sıcaklıkları neredeyse -40 dereceye kadar ulaştı. Soğukların etkisiyle 11 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'de kutup soğukları! Sakalları buz kesti

5 BİN UÇAK SEFERİ İPTAL: Ayrıca ABD'de 5 bin uçak seferi iptal edilmiş, Chicago, New York, Boston ve Washington DC arasındaki Amtrak tren seferlerine de ara verilmişti.

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ABD'de kutup soğukları! Sakalları buz kesti

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