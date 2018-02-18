ABD'de 'Köpek yılı' kutlamaları

Çin mitolojisine göre “Köpek Yılı” Los Angeles’ta gerçekleşen 119. Altın Ejderha Yürüyüşü ile kutlandı.

Los Angeles ve Güney Kaliforniya’da yaşayan aralarında Çinli, Koreli ve Vietnamlıların da bulunduğu yaklaşık 1.5 milyon uzak doğu kökenli Amerikalının kutladığı Çin Yeni Yılı’na bu sene de China Town’da renkli bir festivalle merhaba denildi.

On binlerce kişinin izleyici olarak katıldığı yeni yıl kutlamalarının yürüyüşüne Los Angeles kongre üyeleri, Los Angeles’ta bulunan okullar, Los Angeles Polis Teşkilatı, Los Angeles İtfaiye Teşkilatı, Kaliforniya Otoban Polis Teşkilatı, özel uzak doğu spor okulları katıldı. Geleneksel Çin ejderhaları ile yapılan gösteriler ise hem çocukların hem de büyüklerin ilgisini çekti. Çevrede kurulan birçok sahnede özel müzik dinletileri gerçekleştirildi.

Çin Mitolojisine göre her 12 yılda bir gerçekleşen Köpek Yılı sadakatin, arkadaşlıkların ve dostlukların güçleneceği bir yıl olarak nitelendiriliyor.

  • Dünya 18 Şubat 2018 14:31
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