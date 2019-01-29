ABD'de kaybolan çocuğu iki gün boyunca bir ayı bakıp korumuş

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde ormanda kaybolan 3 yaşındaki çocuk iki gecenin ardından bulundu.

Salı günü babaannesinin bahçesinde 2 çocukla birlikte oyun oynarken kaybolduktan sonra Perşembe günü bulunan Casey Hathaway isimli çocuğun, ailesine ve polise iki gece boyunca bir ayının yardımıyla hayatta kaldığını söylediği öğrenildi.

Craven polis şefi Chip Hughes da, Hathaway'ın 'Ormanda bir ayının kendisine arkadaşlık yaptığını' söylediğini belirtti. Çocuğun teyzesi Breanna Hathaway'e de aynı şeyi söylediği Facebook paylaşımıyla anlaşıldı.

Breanna Hathaway, "Tanrı onu güvende tutmak için bir arkadaş gönderdi" dedi.