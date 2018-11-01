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ABD'de Kaşıkçı için kampanya Adı Suudi elçiliğinin sokağına verilsin

ABD'de Kaşıkçı için kampanya Adı Suudi elçiliğinin sokağına verilsin

İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı için ABD'de kampanya başlatıldı. Kampanyada New Hampshire Caddesi'nin Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin önünden geçen yola 'Cemal Kaşıkçı Yolu' adı verilmesi istendi.

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Eklenme Tarihi: 01-11-2018 14:42 - Güncelleme: 01-11-2018 14:42

2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamayan ve savcılık tarafından burada öldürülüp cesedinin parçalandığı açıklanan Cemal Kaşıkçı'nın cesedi hala kayıp.

ABD'nin başkentinde yaşayan bir grubun başlattığı kampanyada ilk günde 1500'den fazla imza topladı. New York Daily News'a konuşan grup, kayda değer sayıda imzayla Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser'ı isim değişikliğine ikna etmeyi umduğunu belirtti. Böylelikle Suudi kraliyetine "Bir basın mensubuna zarar verilmesine DC'de göz yumulmaz" mesajını vermek istediklerini söyledi.

KAŞIKÇI İÇİN BİR İSTİSNA TALEBİ
Washington DC'deki düzenlemelere göre bir kişinin adının sokağa verilebilmesi için ölümünün üzerinden en az 2 yıl geçmesi gerekiyor, dilekçe ise Bowser'dan Kaşıkçı için bir istisna yapılmasını talep ediyor.  

'KARTVİZİTLERİNDE YAZACAK'
Kampanyanın başını çeken Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Başkanı Nihad Awad, Suudi Arabistan Büyükelçiliği personelinin kartvizitlerinde 'Cemal Kaşıkçı Yolu' yazacak olmasının güçlü bir tepki olacağını dile getirdi.

'UTANDIRMANIN EN İYİ YOLU' 
"Düşünün, postaları 'Cemal Kaşıkçı Yolu' adresine gelecek" diyen Awad, kalabalığa hitabında, eski dostu Kaşıkçı'yı onurlandırmanın ve kendisini öldüren yönetimi utandırmanın en iyi yolunun bu olduğunu savundu. 

'SUUDİ TEMSİLCİLİĞİ OLAN HER ŞEHİRDE'
Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Başkanı, "Sizden bir Suudi elçiliği ya da Suudi temsilciliği bulunan her şehirde sokağın adının Kaşıkçı diye değiştirilmesi talebiyle dilekçe verip imza kampanyası başlatmanızı istiyorum" çağrısında bulundu.

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