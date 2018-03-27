ABD'de ilk kez başörtülü haber spikeri göreve başladı

ABD'nin iki eyaletinde yayın yapan yerel bir kanalda haber spikerliğine başlayan 27 yaşındaki Tahera Rahman, ülkenin tam zamanlı ilk başörtülü haber spikeri oldu.

ABD'de ilk kez başörtülü haber spikeri göreve başladı

ABD'nin iki eyaletinde yayın yapan yerel bir kanalda haber spikerliğine başlayan 27 yaşındaki Tahera Rahman, ülkenin tam zamanlı ilk başörtülü haber spikeri oldu. İki yıldır aynı kanalda haber prodüktörü olan Rahman'ın annesi Hindistan babası da Pakistan kökenli. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD'nin Illinois eyaletinde faaliyet gösteren WHBF adlı yerel televizyon kanalı, ülkenin ilk tam zamanlı başörtülü haber spikerine ev sahipliği yapmaya başladı.

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ABD'de ilk kez başörtülü haber spikeri göreve başladı

İki yılı aşkın süredir aynı kanalda haber prodüktörü olarak görev yapan Rahman'ın annesinin Hindistan, babasının Pakistan kökenli olduğu, Rahman'ın ise Chicago yakınlarında doğduğu belirtildi. Kanalın haber müdürü, 8 Şubat'ta ilk canlı yayınına çıkan Rahman'ın son derece başarılı olduğunu ve ondan başörtüsünü çıkarmasını istemeyi hiç düşünmediğini açıkladı.

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ABD'de ilk kez başörtülü haber spikeri göreve başladı

Chicago Loyola Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Rahman da medyada çalışmayı çok sevdiğini ve bir Müslüman olarak işinde çok başarılı olmak istediğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinden bu yana ülke genelinde İslamofobik saldırılar ve Müslümanları hedef alan nefret suçları artarken, Rahman'ın başarısı bölgede yaşayan Müslümanlar için "gurur kaynağı" oldu.

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ABD'de ilk kez başörtülü haber spikeri göreve başladı

ABD'nin iki eyaletinde yayın yapan yerel bir kanalda haber spikerliğine başlayan 27 yaşındaki Tahera Rahman, ülkenin tam zamanlı ilk başörtülü haber spikeri oldu. İki yıldır aynı kanalda haber prodüktörü olan Rahman'ın annesi Hindistan babası da Pakistan kökenli. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD'nin Illinois eyaletinde faaliyet gösteren WHBF adlı yerel televizyon kanalı, ülkenin ilk tam zamanlı başörtülü haber spikerine ev sahipliği yapmaya başladı.

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