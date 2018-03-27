ABD'de ilk kez başörtülü haber spikeri göreve başladı

Chicago Loyola Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Rahman da medyada çalışmayı çok sevdiğini ve bir Müslüman olarak işinde çok başarılı olmak istediğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlığa gelmesinden bu yana ülke genelinde İslamofobik saldırılar ve Müslümanları hedef alan nefret suçları artarken, Rahman'ın başarısı bölgede yaşayan Müslümanlar için "gurur kaynağı" oldu.