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ABD'de helikopter düştü! Ölüler var

ABD'de helikopter düştü! Ölüler var

ABD’nin simgelerinden Büyük Kanyon'da (Grand Canyon) içinde 7 kişinin olduğu bir tur helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 12:17 - Güncelleme: 11-02-2018 12:17

KPNX televizyonunun aktardığına göre kaza, yerel saatle 17.20’de (TSİ 03.20) meydana geldi.

Eurocopter EC130 tipi helikopterin içindeki 6 yolcu ve 1 pilottan oluşan 7 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, 4'ü de yaralandı.

Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmiyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • MİSAFİR 11 Şubat 2018 13:15 7 KİŞİDEN 4 KURTULMUŞ ÖLDÜRMEYEN ALLAH ÖLDÜRMÜYOR İŞTE BİZİM Kİ OLSAYDI HEMSİ ÖLÜRDÜ HEM ADAM LARIN HELİKOPTERİ KENDİLİĞİNDNE DÜŞMÜŞ BİZİMKİ DÜŞÜRÜLMEMEİŞ ADAMLARA DERT DEĞİL BİZİMKİLERE NE OLUYOR HABER YAPIYO BUNU

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