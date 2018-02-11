ABD'de helikopter düştü! Ölüler var

KPNX televizyonunun aktardığına göre kaza, yerel saatle 17.20’de (TSİ 03.20) meydana geldi.
Eurocopter EC130 tipi helikopterin içindeki 6 yolcu ve 1 pilottan oluşan 7 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, 4'ü de yaralandı.
Helikopterin neden düştüğü henüz bilinmiyor.
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