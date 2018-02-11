ABD'de helikopter düştü! Ölüler var

MİSAFİR 11 Şubat 2018 13:15 7 KİŞİDEN 4 KURTULMUŞ ÖLDÜRMEYEN ALLAH ÖLDÜRMÜYOR İŞTE BİZİM Kİ OLSAYDI HEMSİ ÖLÜRDÜ HEM ADAM LARIN HELİKOPTERİ KENDİLİĞİNDNE DÜŞMÜŞ BİZİMKİ DÜŞÜRÜLMEMEİŞ ADAMLARA DERT DEĞİL BİZİMKİLERE NE OLUYOR HABER YAPIYO BUNU