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ABD'de helikopter düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'de helikopter düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD'nin en önemli sembollerinden ve turistik bölgelerinden Büyük Kanyon'da (Grand Canyon) bir tur helikopterinin düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 11-02-2018 23:14 - Güncelleme: 12-02-2018 00:14

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre ABD'nin en önemli sembollerinden ve turistik bölgelerinden Büyük Kanyon'da (Grand Canyon) bir tur helikopteri, yerel saatle Cumartesi akşamı henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. 6 yolcusu ve pilotuyla 7 kişinin bulunduğu helikopterden 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve yaralanan 4 kişinin sabaha karşı Arizona'daki en yakın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu ifade edildi.

'Papillion Havayolu' adlı firma tarafından işletilen helikopterin düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığının vurgulandığı haberde, ölen ve yaralanan kişilerin isimleri ise açıklanmadı.

Büyük Kanyon'da 1956 yılındaki ölümcül kazada 128 kişi hayatını kaybetmiş, bu kazanın ardından Amerikan Sivil Havacılık Kurumu kurulmuştu.

Yerel medyaya açıklamalarda bulunan havacılık avukatı Gary Robb, 2001 yılından bu yana bu bölgede ilk kez helikopter kazası yaşandığını belirterek, Büyük Kanyon'da uçan helikopter sayısının çok fazla olması nedeniyle her zaman bazı risklerin bulunduğunu aktardı.

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