ABD'de evsizlerin sayısı artıyor

Uzmanların açıkladığı son verilere göre, ABD'de karavan ve arabalarda yaşayan Amerikalıların oranı geçen yıl yüzde 46 arttı. Evsizlerin oranı da 7 yıl sonra ilk kez artış gösterdi.

ABD'de evsizlerin sayısı artıyor

Konut ve Kentsel Gelişim Departmanı'nın verileri ve uzmanların görüşlerine göre Amerikan rüyası çökmeye başladı. Evsizlerin nüfusa oranından elde edilen veriler, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Otomobil ya da karavanlarından başka kalacak yeri olmayan Amerikalıların sayısı son 10 yılda iki katına çıktı.

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ABD'de evsizlerin sayısı artıyor

Araçlarında yaşamaya başlayanların sayısı, özellikle Los Angeles, Portland ve San Francisco şehirlerinde tırmanışa geçti. Konut ve Kentsel Gelişim Departmanı'nın verilerine göre, ülkede evsizliğin oranı 7 yıl sonra ilk kez artış gösterdi.



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ABD'de evsizlerin sayısı artıyor

Uzmanlar bu yeni yaşam biçiminin ulusal bir sorun haline geldiğini vurguluyor. Araçta ikamet, ülkenin bir çok eyaletinde yasa dışı. Amerikalıların araçlarında ikamet etmelerini kısıtlayan yasalar evsizlerin barınaklarını, ulaşım imkanlarını ve araçlarında sakladıkları kişisel eşyalarını kaybetmelerine neden olabiliyor.

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ABD'de evsizlerin sayısı artıyor

Konut ve Kentsel Gelişim Departmanı'nın verileri ve uzmanların görüşlerine göre Amerikan rüyası çökmeye başladı. Evsizlerin nüfusa oranından elde edilen veriler, çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Otomobil ya da karavanlarından başka kalacak yeri olmayan Amerikalıların sayısı son 10 yılda iki katına çıktı.

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