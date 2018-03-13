ABD'de deprem! Trump o bakanı kovdu... Yeni bakan tam bomba

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'u görevden alacağını yerine CIA Başkanı Miki Pompeo'nun geleceğini açıkladı... Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tillerson'un biletini kestiğini duyururken, daha önce CIA'nın başına getirdiği Pompeo'yu yeni bakan olarak duyurdu... Tillerson da kovulduğunu Twitter'dan öğrendiğini duyurdu...

Donald Trump Twitter hesabından "CIA Direktörü Mike Pompeo, yeni Dışişleri Bakanımız olacak. Fantastik bir iş çıkaracak! Rex Tillerson'a hizmetleri için teşekkürler! Gina Haspel yeni CIA Direktörü olacak, bu konuma seçilmiş ilk kadın olacak. Hepsine tebrikler!" açıklaması yaptı.

TRUMP: GÖRÜŞLERİMİZ AYNI DEĞİLDİ... Tillerson kararı sonrası açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Tillerson ile düşüncelerimiz aynı değildi, Pompeo'ya güvenim tam" şeklinde konuştu. Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile görüşme ve yeni ticaret anlaşmaları pazarlıklarını yeni ekiple yapmak istediği ve bu nedenle değişiklikleri hemen yaptığını belirtti.

TILLERSON DA TWITTER'DA ÖĞRENDİ: Tillerson'ın görevden alındığını Twitter üzerinden öğrendiği ortaya çıktı. AFP'nin aktardığına göre, Tillerson 'görevden alınma nedeni' hakkında bilgi sahibi değil.

RUSYA İLE İLİŞKİSİ NEDENİYLE GETİRMİŞTİ: Trump, ExxonMobil CEO'su Tillerson'ı Rusya ile yakın ilişkileri gerekçesiyle dışişleri bakanlığına getirdiği iddia edilmişti. Ancak ikili arasındaki görüş ayrılıkları ayyuka çıkmakta gecikmedi.

POMPEO ÇOK DAHA ŞAHİN BİR İSİM: İran'la savaş davulları çalan Pompeo, Tillerson'a kıyasla çok şahin bir isim. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki bu kritik değişim, tam da, Tillerson'ın Türkiye'yi ziyaret edip Suriye ile ilgili uzlaşma çabasına girdiği ve ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme süreci başlattığı döneme denk geldi.

İLK SEYEHATİNİ TÜRKİYE'YE YAPMIŞTI: Mike Pompeo, Trump tarafından CIA başkanı olarak atandıktan hemen sonra ilk yurtdışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştirmişti. 52 yaşındaki Mike Pompeo, ABD Başkanı Donald Trump ile benzer dünya görüşlerini paylaşan muhafazakar bir isim olarak biliniyor.

Mike Pompeo kimdir darbe girişimi tweeti olay olmuştu

İŞKENCEYİ SAVUNUYOR: Cumhuriyetçi Parti içerisindeki muhafazakar Çay Partisi hareketinden gelen eski kongre üyesi Pompeo, su işkencesine desteği ve kürtaj karşıtı görüşleri ile gündeme gelmişti. Eski bir asker olan Pompeo, ABD Kara Kuvvetleri'ne subay yetiştiren West Point'teki Askeri Akademi'den 1986 yılında sınıf birincisi olarak mezun oldu. Harvard Üniversitesi'nde hukuk fakültesinden mezun oldu.

İSLAMCI TERÖRİST ÇIKIŞI: Mike Pompeo'nun 2013 yılında da "İslamcı teröristleri sert bir şekilde eleştirmeyen Müslüman din adamlarının terör saldırılarında suç ortağı olduklarına" yönelik sözleri, Demokratlar ve Müslüman lobi kuruluşları tarafından kınanmıştı.

ABD Başkanı Trump ile Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un arasının iyi olmadığı biliniyordu....

TRAMP'I TACİZLE SUÇLAMIŞ, RUSYA İDDİASINI DOĞRULAMIŞTI: İngiliz Guardian gazetesi ise Pompeo'nun Trump'ı da eleştirmekten çekinmediğini, Trump'ın kadınları rızaları dışında elle taciz ettiğine ve öptüğüne ilişkin bir kayıt ortaya çıktığında bunun "korkunç, saldırgan ve savunulamaz" olduğunu söylediğini yazdı.

Mike Pompeo, Senato'da Kongre üyelerinin sorularını yanıtlarken, Rusya'nın ABD'de Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine ilişkin istihbarat bulgularının "akla yatkın" olduğunu söylemişti.