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ABD'de çıplak saldırgan dehşeti: 3 ölü, 4 yaralı...

ABD'de çıplak saldırgan dehşeti: 3 ölü, 4 yaralı...

ABD'nin Tennessee kentinde çıplak bir adam sabah erken saatlerde waffle dükkanını taradı. Saldırıda 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı...

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Eklenme Tarihi: 22-04-2018 15:22 - Güncelleme: 22-04-2018 15:32

ABD'nin Tennessee kentinde silahlı bir kişinin bir waffle dükkanına girerek içerideki kişilere ateş açtığı belirtildi. AR-15 tipi silah taşıdığı belirtilen saldırganın çıplak olduğu ve üzerinde sadece yeşil bir ceket bulunduğu ifade edildi.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumu ise kritik. Olay yerinden koşarak uzaklaşan saldırganın, ceketini olay yerinde bıraktığı ve halen polis tarafından arandığı belirtildi.

Polis şüphelinin kısa saçlı beyaz bir adam olduğunu duyurdu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 22 Nisan 2018 15:38 SABAH ŞEHİTLERİN BABALARINI MANŞET YAPTI, ERDOĞAN’A OY İSTEDİ: “200 ŞEHİT BUNUN İÇİN MİYDİ?”

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