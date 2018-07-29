ABD'de cadde ortasında saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD’nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde Güney Claiborne Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kişiler tarafından yapılan saldırıda çok sayıda kişinin öldürüldü, çok sayıda da yaralı olduğu belirtildi.

New Orleans Polis Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, silahlı kişileri tespit etmek ve yakalamak için operasyon başlatıldığını duyurdu.

Şehir polis sözcüsü Aaron Looney, New Orleans'taki saldırıda yaralananların Üniversite Tıp Merkezine ve bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldüğünü duyurdu.