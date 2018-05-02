ABD'de böyle görüntülendiler sonrasında bakın ne oldu

Türkiye'de yargı süreçleri sonucunda 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu kesinleşen Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD'deki kurumlarında üst düzey yöneticilik yapan Recep Özkan ve Mevlüt Hilmi Çınar, Anadolu Ajansı (AA) ekibinin sorularına yanıt veremedi.

ABD'de böyle görüntülendiler sonrasında bakın ne oldu

Türkiye'de yargı süreçleri sonucunda 15 Temmuz darbe girişiminde bulunduğu kesinleşen Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) ABD'deki kurumlarında üst düzey yöneticilik yapan Recep Özkan ve Mevlüt Hilmi Çınar, Anadolu Ajansı (AA) ekibinin sorularına yanıt veremedi. FETÖ'nün iki önemli ismini Washington'da buluştukları otelde ve sonrasında gittikleri mekanda bir arada görüntüledi.

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ABD'de böyle görüntülendiler sonrasında bakın ne oldu

FETÖ'nün ABD'deki örgütlenmesinde uzun yıllar görev yapan ve Amerikalı siyasetçilerle görüşmelerde yer alan Çınar ile FETÖ'nün özellikle finansal ayağında aktif rol oynayan Özkan, Washington'daki Hampton Inn adlı otelin bahçesinde konuşurken AA'nın objektifine yakalandı. Otelin bahçesindeki konuşmalarının ardından birlikte yakınlardaki başka bir mekana geçen iki FETÖ'cü, burada yaklaşık 2,5 saat kaldı.

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ABD'de böyle görüntülendiler sonrasında bakın ne oldu

Binadan çıktıkları anda AA muhabirini ve kameramanını karşılarında gören Çınar ile Özkan'ın yaşadıkları şaşkınlık ve telaş, objektiflere yansıdı. Muhabirin sorularından "tuvalete gideceğim" diyerek kaçan ve hemen caddenin karşısındaki oteline yönelen Özkan'ın telaşlı ve aceleci tavrı dikkati çekti. Özkan'ın ayrılmasının ardından kaldığı otele doğru yürümeye devam eden Çınar'a örgütün ABD'deki faaliyetleriyle ilgili bazı sorular soruldu.

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ABD'de böyle görüntülendiler sonrasında bakın ne oldu

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımlarda "darbe girişiminin kurgu olduğunu" savunan ve bu paylaşımlarıyla tepki çeken Çınar, "Darbe girişiminin kurgu olduğunu savunuyordunuz, ama elebaşınız Gülen birkaç ay sonraki açıklamalarında darbe girişimine kendisine gönül vermiş kimselerin de katılmış olabileceğini kabul etmişti. Sen mi yalan söylüyorsun, Gülen mi?" şeklindeki soruyu yanıtsız bıraktı.

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