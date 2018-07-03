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ABD'de bayraklar yarıya iniyor!

ABD'de bayraklar yarıya iniyor!

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletine bağlı Annapolis kentinde 'Capital Gazette' adlı yerel gazeteye düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi için bir günlüğüne bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 21:55 - Güncelleme: 03-07-2018 21:55

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada, 'Capital Gazette'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerinin acısını paylaştıklarını belirterek, söz konusu saldırının kurbanlarına saygının bir gereği olarak ülke içinde ve dışındaki tüm kamu kurumlarında bugün bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini aktardı.

Başkent Washington'a, 1 saatlik mesafede yer alan Annapolis'te yayın yapan 'Capital Gazette'ye yönelik 5 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırı, ABD tarihinde medyayı hedef alan en ölümcül saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin 38 yaşındaki Jarrod Ramos olduğu açıklanmıştı.

Yetkililer zanlının saldırıdan önce sosyal medya üzerinden gazeteye tehdit mesajı gönderdiğini belirtmiş ve olayın planlı bir saldırı olduğunu vurgulamıştı.

Saldırıyla ilgili yerel polis ile Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) başlattığı soruşturma devam ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Temmuz 2018 22:10 Ortadoğuda katlettikleri insan değil tabi.

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