ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü

ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, Kaliforniya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Yetkililer, Kaliforniya'daki Fort Irwin'deki Ulusal Eğitim Merkezi'nden eğitim amaçlı havalanan AH-64 apache tipi helikopterinin kısa bir müddet sonra düştüğünü açıkladı.
Açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.
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