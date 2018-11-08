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ABD'de 12 kişiyi öldüren saldırgan, eski asker çıktı

ABD'de 12 kişiyi öldüren saldırgan, eski asker çıktı

ABD’nin California eyaletinde yer alan Thousand Oak bölgesinde bir barda gerçekleştirilen saldırı sonucu 12 kişinin ölümüne neden olan saldırganın eski bir asker olduğu ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 22:07 - Güncelleme: 08-11-2018 22:07

ABD’nin California eyaletinde yer alan Thousand Oak bölgesinde bir barda düzenlediği silahlı saldırıda biri polis memuru olmak üzere 12 kişiyi öldüren saldırganın kimliği belli oldu. Polis, eski bir deniz piyadesi olan 28 yaşındaki Ian David Long'un, silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra intihar ettiğini açıkladı.

Glock marka 45 kalibrelik silah kullandığı belirlenen Long'un, namludaki ile birlikte 11 mermi kapasitesine sahip silahın namlusuna ek yaparak mermi alma kapasitesini artırdığı da belirlendi.

Borderline Bar’da en az 200 kişinin bulunduğu sırada ölüm saçan Long, Savunma Bakanlığı kayıtlarına göre, Ağustos 2008 ile Mart 2013 arasında ABD donammasında aktif olarak görev yaptı.

ABD'de barda katliam 12 kişi öldü, polis de saldırganı öldürdüABD'de barda katliam 12 kişi öldü, polis de saldırganı öldürdüABD'de barda katliam 12 kişi öldü, polis de saldırganı öldürdüABD'de barda katliam 12 kişi öldü, polis de saldırganı öldürdüHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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