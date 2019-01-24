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ABD yönetimi Filistinli öğrencilerin burslarını kesti

ABD yönetimi Filistinli öğrencilerin burslarını kesti

Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nde eğitim gören Filistinli öğrencilerin bursları ABD yönetimi tarafından kesildi. Beyrut'taki üniversitenin 1 milyon 200 bin dolar temin ettiği kaydedildi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 20:11 - Güncelleme: 24-01-2019 20:11

ABD yönetimi, Lübnan'daki Amerikan Üniversitesi'nde okuyan Filistinli öğrencilere sağladığı bursu kesti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Amerikan Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin, "Orta Doğu Ortaklığı Girişimi-Yarının Liderleri Programı" çerçevesinde üniversite eğitimi alan Batı Şeria ve Gazzeli öğrencilere sağlanan bursları 31 Ocak 2019 tarihi itibarıyla durdurduğu belirtildi.

Washington'un kararı sonucu burssuz kalan 16 Filistinli öğrenci için üniversite yönetiminin harekete geçtiği aktarılan açıklamada, söz konusu Filistinlilerin eğitimlerini tamamlaması için Beyrut'taki üniversitenin 1 milyon 200 bin dolar temin ettiği kaydedildi.

ABD'nin Filistin yönetimine bağlı tüm projelere yönelik destekleri askıya alma kararı kapsamında bu adımı attığına dikkat çekilen açıklamada, "Orta Doğu Ortaklığı Girişimi-Yarının Liderleri Programı" çerçevesinde 16'sı Batı Şeria ve Gazze'den olmak üzere 82 Filistinli öğrencinin üniversitede okuduğu ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde Washington ile bağlantılı üniversitelerde eğitim alan öğrenciler için 2007 yılında "Orta Doğu Ortaklığı Girişimi-Yarının Liderleri Programı"nı hayata geçirmişti.

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