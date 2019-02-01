  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD yine Türkiye'yi tehdit etti küstah açıklama

ABD yine Türkiye'yi tehdit etti küstah açıklama

Venezuela'da muhalif lider Juan Guaido'yu destekleyen ABD yaptığı son açıklama ile Türkiye'yi tehdit etti. Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkili, Türkiye'nin Venezuela'ya yönelik yaptırımları deldiğinin tespit edilmesi durumunda harekete geçeceklerini söyledi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 01-02-2019 12:07 - Güncelleme: 01-02-2019 12:07

ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD'nin NATO müttefiki Türkiye ile Venezuela arasındaki ticareti izlediğini ve yaptırımların ihlal edildiğine karar vermesi durumunda harekete geçeceğini belirtti.

Washington, üç ay önce Venezuela'dan altın satışlarını durdurma amaçlı yeni yaptırımlar getirdi. Venezuela 2018'de Türkiye'ye 20 tondan fazla altın ihraç etti.

ABD'de Terörizmin Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı Marshall Billingslea, bugün Ankara’da Türk hükümeti ile görüşmelerde bulunacak.

KONU İRAN'DI AMA İBRE VENEZUELA'YA DÖNDÜ
ABD'li yetkilinin verdiği bilgiye göre, ziyarette başlangıçta Türkiye'ye doğalgaz ihraç eden İran'a uygulanan ABD yaptırımlarının görüşülmesi planlanıyordu ancak Venezuela ile ilgili konuların da görüşmeye dahil edilmesi muhtemel.

Yetkili, "Türk-Venezuela ticari faaliyetlerinin durumunu izliyoruz ve yaptırımlarımızın ihlal edildiğini belirlersek, açıkça harekete geçeceğiz" dedi. Resmi verilere göre 2017'de Türkiye'ye altın ihracatı bulunmayan Venezuela, geçen yıl ise Türkiye'ye 900 milyon dolar değerinde 23.63 ton altın ihraç etti.

Söz konusu ihracın neredeyse tamamı, Washington Kasım ayında yeni yaptırımlar uygulamaya başlamadan önce yılın ilk dokuz ayında yapıldı. Washington'un Venezuela'nın geçici devlet başkanı olarak muhalefet lideri Juan Guaido'ya destek vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'yu arayarak desteğini ifade etmişti.

DESTEK BEKLEDİLER
Yetkili, Türkiye’nin Maduro’yu desteklemeye devam etmesi konusunda Washington'un hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Yetkili, "Dünyadaki çok sayıda hükümetle konuştuğumuz gibi, Türklerle de görüştük, görüşlerimizi paylaşıyor ve Maduro rejiminin meşru olmadığını kabul etmeleri için bize katılmalarını istiyoruz" dedi. Yetkili ayrıca "Şimdiye kadar bu görüşmeye olumlu cevap vermediler" diye konuştu.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD yine Türkiye'yi tehdit etti küstah açıklama haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro