ABD yaptırımları doları nasıl etkiler? Dolar ne oldu?

ABD, NATO tarihinde ilk kez üye bir ülkeye yönelik yaptırım kararı aldı. Buna göre ABD, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile ilgili ilişkileri askıya alacak. Yaptırım kararı sonrası para piyasası hareketlenirken dolar tarihi zirve yaparak ilk kez 5 liranın üstüne çıktı.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı ilk olarak şubat ayında yapılan kongrede tartışılmış ve ilk kez yaptırım kararı alınmıştı. Rahip Brunson'ın tutuklanması sonrası Türk yetkililere yönelik vize yaptırımı kararı alınmış ancak Beyaz Saray bu kararı uygulamaya koymamıştı.

Brunson'ın ev hapsinin devam etmesi üzerine Beyaz Saray düğmeye bastı ve ilk kez NATO üyesi bir ülke için yaptırım kararı aldı. Bu karar sonrası döviz piyasasında ise baş döndüren bir hareketlilik yaşandı. Geçtiğimiz aylarda 4.90'ların üzerine çıkan; ancak buralarda tutanamayarak 4.70 seviyelerine kadar gerileyen dolar dün öğleden sonra hareketlenerek 4.90 seviyesinin üzerinde seyretti.

DOLAR TARİHİ ZİRVE YAPTI

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı sonrası dolar bir kez daha hareketlenerek 5'li seviyelere çıktı. Kendi rekorunu yenileyen doların yukarı ivmelenme isteği sürerken piyasalar dolar için de bu kez 5.20 seviyelerini konuşmaya başladı.

BAKANLARIN KİMLİK BİLGİLERİ HAZİNE BAKANLIĞI’NIN İNTERNET SİTESİNDE

ABD yaptırım uygulaycağını açıkladığı Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül’ün kimlik bilgilerini Hazine Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden açıkladı.

Açıklamada bakanların yaşları, doğum yerleri ve cinsiyetleri gibi bilgiler yer aldı.