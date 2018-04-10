ABD vurmaya hazırlanıyor! Üsler boşaltılıyor

Amerikan ordu sözcüsü Albay Patrick Ryder, "Askeri seçenek kesinlikle değerlendirdiğimiz bir şey. Bu korkunç olay ışığında olduğumuz nokta şu; potansiyel askeri seçeneklere bakıyoruz ve bunu Başkan Trump'a sunuyoruz" dedi. Gece saatlerinde ABD, Fransa ve İngiltere arasındaki görüşme trafiğinde, Suriye'de atılacak adımlar masaya yatırıldı. Söz konusu görüşmeler, ABD'nin muhtemel saldırıyı tek başına yapmayacağı şeklinde yorumlanıyor. Alman haber ajansı, Suriye'de hedef olabilecek bazı askeri üslerin boşaltıldığını bildiriyor.

Guta'ya yapılan kimyasal saldırıya misilleme olarak CIA ve Pentagon, Esed'e ait 22 kritik noktanın haritasını çıkardı. Vurulacak üsler arasında, Şii milislerin ağırlıklı olduğu stratejik bölgeler de bulunuyor. Ayrıca Humus ve Tartus bölgelerinde ABD hedefleri arasında yer alan 2 askeri üste Rus askerlerin bulunduğu bildiriliyor.