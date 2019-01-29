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ABD Venezuela'nın yurt dışı varlıklarını Juan Guaido’ya devretti

ABD Venezuela'nın yurt dışı varlıklarını Juan Guaido’ya devretti

Beyaz Saray, Venezuela’nın ABD bankalarında bulunan hesaplardaki kontrol hakkını elinden alarak, bu hakkı kendini devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’ya devretti. Konuyla ilgili açıklama yapan Maduro, 'Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz." dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2019 07:09 - Güncelleme: 29-01-2019 08:43

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD yönetimi, şu ana kadarki en önemli ekonomik adımını atarak Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya (Petroleos de Venezuela) yaptırım kararı aldı. ABD yönetimi bu şirketlerin hesaplarının kontrolünü de Juan Guaido'ya verdi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen ve ABD başta olmak üzere birçok batı ve Latin Amerika ülkesi tarafından tanınan Guaido, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, petro şirketi PDVSA ve Citgo'nun hesaplarının kontrolünü üstlendiğini iddia etti.

"Yağmanın devam etmesini engellemek, Venezuelalıların sorunlarının çözümünü kolaylaştırmak için Venezuela Cumhuriyeti’nin hesaplarının devletin kontrolüne geçmesi talimatını verdim. Bizim büyükelçiliklerimiz ve konsolosluklarımızda çalışanlara garanti ettiğim gibi sizin de (PDVSA ve Citgo çalışanları) tüm haklarınıza saygı duyacağımın garantisini veriyorum." ifadesini kullanan Guaido, Venezuela dışındaki PDVSA ve Citgo çalışanlarının işlerine devam etmesini istedi.

ABD, VENEZUELA HALKININ PARASININ KONTROLÜNÜ GUİADO'YA VERDİ
Beyaz Saray, Venezuela’nın ABD bankalarında bulunan hesaplarındaki kontrol hakkını Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun elinden aldı. Hesapların kendisini devlet başkanı ilan eden ama yasal olarak herhangi bir yetkisi olmayan Juan Guaido’ya devredildiği açıklandı. Amerikan Merkez Bankası FED, ABD hükümetinin aldığı karara uyarak hesapların kontrolünün Guiado’ya devredildiğini doğruladı. 

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin Venezuela'nın ABD'deki 7 milyar dolarlık finansal varlığını da dondurduklarını açıkladı ve bu varlıkların muhalif lider Guaido'nun kontrolüne geçeceğini belirtti. Hazine Bakanı ayrıca, ABD'nin Maduro yönetimine yönelik petrol ödemelerini artık gerçekleştirmeyeceğini ve bu konudaki muhataplarının da Guaido olduğunu ifade etti.

MADORO: GEREKEN YASAL CEVABI VERECEĞİZ
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin, ülkenin petrol şirketleri PDVSA ve Citgo'ya yaptırım kararı almasına ilişkin, "Bu yaptırım kararlarıyla Citgo'yu Venezuelalılardan çalmak istiyorlar. Böylelikle anlıyoruz ki ABD'nin amacı Venezuela'nın zenginliklerine el koymak. Venezuela'nın çıkarlarını korumak için ABD'ye gereken yasal cevabı vereceğiz." dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında PDVSA'ya yaptırım kararını açıklamıştı. 

Venezuela'da ne oldu?
Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini açıklamıştı. Maduro, daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin bittiğini fakat ticari ilişkinin süreceğini kaydetmişti.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Sefil Bozkurt 29 Ocak 2019 09:35 Her ne kadar lafta "yerli ve milli" deniliyorsa da; Recep Tayyip Erdoğan da ithalatçı, Maduro da ithalatçı. Üretim olmayınca ekonomide iflaslar yaşanıyor. Halk fakirleşiyor. Ama bu sorun Venezuala vatandaşlarının sorunudur, ne ABD'yi ve ne de RTE'yi ilgilendirmemeli.

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