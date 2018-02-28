  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD ve Rusya'nın korktuğu başına geldi!

ABD ve Rusya'nın korktuğu başına geldi!

Çin’in nükleer yakıtlı uçak gemisi inşa etmek için gerekli teknolojiyi geliştirme sürecini hızlandırdığı açıklandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 28-02-2018 18:11 - Güncelleme: 28-02-2018 18:11

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından "Global Times”  gazetesinin, devlet savunma sanayisi şirketi China Shipbuilding Industry Corporation'a (CSIC) dayandırdığı haberinde, CSIC’nin nükleer yakıtlı uçak gemisi, yeni tip nükleer denizaltı ve insansız karşı istihbarat deniz araçları  konusundaki kritik teknolojileri geliştirme sürecini hızlandırmayı planladığı  belirtildi.

Şirketin nükleer yakıtlı uçak gemisiyle ilgili başka ayrıntı  paylaşmadığı ifade edilen haberde, bir devlet şirketinin, nükleer yakıtlı uçak  gemisi planına yönelik bir bilgiyi açıktan paylaşmasına dikkat çekildi.

Çin’in mevcut durumda biri ordu envanterinde diğeri inşa sürecinde iki uçak gemisi bulunuyor.

Ülkenin ilk uçak gemisi Sovyet yapımı Liaoning, Ukrayna'dan getirilmiş, Eylül 2012'de Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) envanterine  alınmıştı.

Ülkenin tamamı yerli üretim olacak ikinci uçak gemisi 001A ise geçen  yıl nisan ayında yapılan törenle suya indirilmişti. Gövde ağırlığı yaklaşık 50 bin tonu bulan 001A’nın 2020’den önce inşasının tamamlanarak ordu envanterine alınması planlanıyor.

Çin'in yanı sıra dünyada 6 ülkenin ordu envanterinde uçak gemisi bulunuyor.

ÇİN ABD'YE YETİŞİYOR

Her türlü yüksek teknolojiye gelince Çin bu alanda da ABD'ye yetişmek için yol kat ediyor. Geçen yıl Pentagon, ABD istihbaratının 2014-2016 döneminde Çin'in ürettiği DF-ZF hipersonik uçağının 7 kez test edildiğini saptadığını açıkladı. 

Çin ayrıca aktif bir şekilde yeni nesil insansız hava araçları (İHA) da geliştirmeye devam ediyor. Özellikle güneş enerjisi kullanabilen ve bu özelliğiyle diğer İHA'lara göre havada daha uzun süre kalabilecek olan İHA'ların geliştirilmesine önem veriliyor.

ABD'den sonra en çok askeri uyduya sahip olan ülke yine Çin. Ordu uydu yoluyla yer belirleme sistemi Beidou'yu da başarılı bir şekilde geliştirmeye devam ediyor. 2015'in sonlarında ise Pekin, füze saldırısı önleme sistemlerinin uzay ayağını oluşturarak, balistik füze fırlatmalarının kaydedilmesini sağlayan ilk test uydusunu uzaya çıkardı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD ve Rusya'nın korktuğu başına geldi! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 28 Şubat 2018 18:45 Şaşırdım kaldım doğrusu -

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro