ABD ve Rusya'nın gizli Suriye planı deşifre oldu! İşte ayrıntılar

ABD'de yayınlanan The Washington Post gazetesinin haberine göre, İran’ın Suriye’den çıkması karşılığında ABD de askerlerini çekecek. İran'ın Suriye'den çekilmesi talebinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından sıklıkla talep edildiği biliniyor.

Trump ve Putin’in pazartesi günü Helsinki’de yapacağı ikili görüşmede, Suriye konusunda yapması beklenen anlaşmaya yönelik detaylar ortaya çıktı.ş

ÖNCELİK SURİYE'DEKİ ŞİDDETE SON VERMEK

Washington Post gazetesinin haberine göre, Putin ve Trump arasından aylardır planlanan görüşmede varılması beklenen anlaşmanın önceliği,' Suriye’de şiddete son verilmesi ve mültecilerin evlerine dönüşünü' hızlandıracak siyasi süreci başlatmak olacak.

İRAN'IN VARLIĞI SINIRLANDIRILACAK

Trump’ın Suriye’nin kuzeydoğusundaki yaklaşık 2 bin 200 askerini çekeceğinin vurgulandığı anlaşmada, Putin’in ise karşılığında Suriye’nin Ürdün ve İsrail sınırlarındaki İran varlığını sınırlandıracağı ifade edildi.



REJİM İLE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG DETAYI

Haberde ayrıca, Pentagon destekli terör örgütü YPG/PKK’nın da Esed rejimi ile birlikte çalışmaya teşvik edileceği kaydedildi.