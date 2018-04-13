  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

ABD ve Rusya savaşında son dakika gelişmeler! Neler oluyor?

ABD ve Rusya savaşında son dakika gelişmeler! Neler oluyor?

ABD ve Rusya savaşında son dakika gelişmeler yaşanıyor. Trump Macron ve May'le görüştü. ABD savaş gemileri Akdeniz'de yerini alırken Kıbrıs'ta ve Suriye'de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Suriye ordusu ise olası bir saldırıya karşı hazırlık yapıyor. Suriye ordusu Rus askeri üssüne taşındı ve savaş uçakları yeniden konuşlandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 13-04-2018 09:14 - Güncelleme: 13-04-2018 09:14

Dünyanın gözü Suriye'de ABD ve Rusya savaşı her an başlayabilir. ABD, İngiltere ve Fransa olası bir operasyonda  birlikte hareket etme kararı aldı.Diğer cephede ise Rusya İran ve Çin var. İki ülke arasında karşılıklı tehdit ve restleşmeler sürerken Beşar Esad da boş durmuyor.

ABD ve İngiliz medyası Suriye ordusunun Rus askeri üssüne taşındığını yazdı. Suriye savaş uçakları yeniden konuşlandırıldı. İngiliz Guardian ve Financial Times (FT) gazeteleri Suriye ordusunun Doğu Guta'daki kimyasal saldırılarının ardından Batı'dan gelecek olası bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını yazdı. Suriye ordusu alarmda...

İşte dakika dakika Suriye'de yaşanan gelişmeler...

07:45SAVAŞ UÇAKLARI YENİDEN KONUŞLANDI

 FT'nin Rebecca Collard ve Asser Khattab imzalı haberinde, Suriyeli askerlerin alarmda olduğu ve savaş uçaklarının yeniden konuşlandırıldıkları bildirildi.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYORLAR"

Financial Times'a konuşan emekli general Muhammed Abbas Muhammed, Suriye hükümetinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın olası bir askeri operasyonuna karşı "gerekli önlemleri aldığını" söyledi. Muhammed, "Suriye hükümeti tabi ki bunu ciddiye alıyor" diye konuştu.

HAVAALANLARI VE ASKERİ ÜSLERİ BOŞALTTI

Londra merkezli, Suriyeli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun kontrol ettiği alanlarda havaalanları ve askeri üsleri boşalttığını duyurmuştu. Suriye hükümeti yanlısı yayın kuruluşu El Masdar da, ordunun jetleri ve helikopterleri Rusya'nın Tarsus'taki deniz üssüne ve Lazkiye'deki hava üssüne taşıdığını bildirdi. El Masdar Perşembe sabahı, Suriye ve Rusya'ya ait hava araçlarının Akdeniz sınırındaki kıyı eyaletleri üzerinde uçmaya devam ettiğini ve İdlib ve Hama eyaletlerinden havalandıklarını yazdı.

07:35GUARDIAN: LÜBNAN SINIRINA DOĞRU...

İngiliz The Guardian gazetesi de, Başkent Şam sakinlerinin sözlerini haberleştirdi. Gazeteye konuşan Şamlılar, başkentte ordunun muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını söylüyor. Muhabir Martin Chulov'un ulaştığı iki kent sakini, askeri konvoyların Perşembe sabahı Şam'ın batısındaki Lübnan sınırına doğru ilerlediklerini aktardı.

07:20İNGİLTERE HAREKETE GEÇİYOR

İngiltere Başbakanı Theresa May, merakla beklenen kabine toplantısından istediğini aldı. Toplantıdan Suriye konusunda harekete geçmenin gerekli olduğu kararı çıktı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de daha fazla kimyasal silahın kullanılmasını önlemek için adım atmanın gerekli olduğuna dair verilen karar oy birliğiyle alındı. Açıklamada, İngiltere'nin bir askeri müdahalede yer alıp almayacağı konusunda ise bir bildirimde bulunulmadı.

07:15KIBRIS'TA HAREKETLİLİK

Güney Kıbrıs'ta İngiltere'ye ait Akrotiri hava üssünden yeni fotoğraflar geldi. AP, üsten havalanan çok sayıda savaş uçağını görüntüledi.

07:10TRUMP, MAY VE MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Trump ile İngiltere Başbakanı May, Perşembe akşamı yaptıkları telefon görüşmesinde Beşar Esad'ın 'kimyasal silah kullanılmasına yönelik tehlikeli bir davranış kalıbı geliştirdiği' konusunda anlaştı. Beyaz Saray'ın telefon hattının diğer ucunda olan bir başka lider ise, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'du.

Suriye'den flaş açıklama: 'Batı'yı sorumlu tutarız'

ABD uçak gemisine bakın! Amerika Suriye savaşı için bunu yolladı

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN ABD ve Rusya savaşında son dakika gelişmeler! Neler oluyor? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 13 Nisan 2018 09:28 Rusya, İran ve Çin kafa tutamazlar.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro