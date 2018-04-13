ABD ve Rusya savaşında son dakika gelişmeler! Neler oluyor?

Dünyanın gözü Suriye'de ABD ve Rusya savaşı her an başlayabilir. ABD, İngiltere ve Fransa olası bir operasyonda birlikte hareket etme kararı aldı.Diğer cephede ise Rusya İran ve Çin var. İki ülke arasında karşılıklı tehdit ve restleşmeler sürerken Beşar Esad da boş durmuyor.

ABD ve İngiliz medyası Suriye ordusunun Rus askeri üssüne taşındığını yazdı. Suriye savaş uçakları yeniden konuşlandırıldı. İngiliz Guardian ve Financial Times (FT) gazeteleri Suriye ordusunun Doğu Guta'daki kimyasal saldırılarının ardından Batı'dan gelecek olası bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını yazdı. Suriye ordusu alarmda...

İşte dakika dakika Suriye'de yaşanan gelişmeler...

07:45SAVAŞ UÇAKLARI YENİDEN KONUŞLANDI

FT'nin Rebecca Collard ve Asser Khattab imzalı haberinde, Suriyeli askerlerin alarmda olduğu ve savaş uçaklarının yeniden konuşlandırıldıkları bildirildi.

"GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIYORLAR"

Financial Times'a konuşan emekli general Muhammed Abbas Muhammed, Suriye hükümetinin ABD, İngiltere ve Fransa'nın olası bir askeri operasyonuna karşı "gerekli önlemleri aldığını" söyledi. Muhammed, "Suriye hükümeti tabi ki bunu ciddiye alıyor" diye konuştu.

HAVAALANLARI VE ASKERİ ÜSLERİ BOŞALTTI

Londra merkezli, Suriyeli muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun kontrol ettiği alanlarda havaalanları ve askeri üsleri boşalttığını duyurmuştu. Suriye hükümeti yanlısı yayın kuruluşu El Masdar da, ordunun jetleri ve helikopterleri Rusya'nın Tarsus'taki deniz üssüne ve Lazkiye'deki hava üssüne taşıdığını bildirdi. El Masdar Perşembe sabahı, Suriye ve Rusya'ya ait hava araçlarının Akdeniz sınırındaki kıyı eyaletleri üzerinde uçmaya devam ettiğini ve İdlib ve Hama eyaletlerinden havalandıklarını yazdı.

07:35GUARDIAN: LÜBNAN SINIRINA DOĞRU...



İngiliz The Guardian gazetesi de, Başkent Şam sakinlerinin sözlerini haberleştirdi. Gazeteye konuşan Şamlılar, başkentte ordunun muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını söylüyor. Muhabir Martin Chulov'un ulaştığı iki kent sakini, askeri konvoyların Perşembe sabahı Şam'ın batısındaki Lübnan sınırına doğru ilerlediklerini aktardı.

07:20İNGİLTERE HAREKETE GEÇİYOR

İngiltere Başbakanı Theresa May, merakla beklenen kabine toplantısından istediğini aldı. Toplantıdan Suriye konusunda harekete geçmenin gerekli olduğu kararı çıktı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'de daha fazla kimyasal silahın kullanılmasını önlemek için adım atmanın gerekli olduğuna dair verilen karar oy birliğiyle alındı. Açıklamada, İngiltere'nin bir askeri müdahalede yer alıp almayacağı konusunda ise bir bildirimde bulunulmadı.

07:15KIBRIS'TA HAREKETLİLİK

Güney Kıbrıs'ta İngiltere'ye ait Akrotiri hava üssünden yeni fotoğraflar geldi. AP, üsten havalanan çok sayıda savaş uçağını görüntüledi.

07:10TRUMP, MAY VE MACRON İLE GÖRÜŞTÜ

ABD Başkanı Trump ile İngiltere Başbakanı May, Perşembe akşamı yaptıkları telefon görüşmesinde Beşar Esad'ın 'kimyasal silah kullanılmasına yönelik tehlikeli bir davranış kalıbı geliştirdiği' konusunda anlaştı. Beyaz Saray'ın telefon hattının diğer ucunda olan bir başka lider ise, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'du.

Suriye'den flaş açıklama: 'Batı'yı sorumlu tutarız'

ABD uçak gemisine bakın! Amerika Suriye savaşı için bunu yolladı